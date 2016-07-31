Видеофакт: семья с годовалым ребенком рассекает по велодорожкам Бреста на роликах

Новости Беларуси. Неординарную прогулку можно наблюдать на одной из велодорожек Бреста. К заездам на роликовых коньках молодые родители приобщили и своего сына. При этом совсем юный спортсмен пока не умеет даже ходить. Но, тем не менее, и в качестве пассажира чувствует себя неплохо. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ утверждает, что активному отдыху все возрасты покорны!

Что значит «покататься с ветерком» маленький Жора, которому едва стукнул годик, знает не понаслышке. И даже порой подгоняет маму. Прогулки на роликах у супругов Светланы и Александра всегда было хобби номер один, а вместе с пополнением образовался настоящий семейный экипаж.

Светлана Тулупова, житель Бреста:

Мне кажется, он сразу привык. Когда беременная была, тоже до последних дней мы с ним катались. Потом все время на роликах.

Это сейчас Светлана рассекает по суше, хотя еще не так давно считала родной водную стихию и даже стала чемпионкой Европы по гребле на каноэ. По эту сторону береговой линии все более спокойно и неспешно. Теперь главная цель – не быстрые секунды, а здоровая семья.

Светлана Тулупова, житель Бреста:

Дети воспитываются по примеру своих родителей. Если родители лежебоки, то какой из ребенка будет спортсмен? Он будет думать, что так нормально, сидеть на диване и смотреть телевизор. А если ребенок видит с самого детства видит, что мама с папой бегают, встают на турники, на ролики, на велосипеды, наверное, у него выбора не остается особо.

За 15 километров по трассе гребного канала маленький штурман успевает и взбодриться, и выспаться. Светлана и ее муж Александр уверены: страсть к активному отдыху надо прививать вместе с материнским молоком. Только так можно воспитать достойное поколение.

Александр Дащук, житель Бреста:

Потом другие люди, когда это видят, может быть, срабатывает подсознательный звоночек, что тоже надо брать семью. Как пример. Поэтому, я считаю, это очень здорово. Я за здоровый образ жизни.

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым и счастливым. Этой семье, похоже, все удалось. В спортивном будущем своего чада мама с попой не сомневается ни на секунду. Говорят, встанет на ролики, как только научится ходить. Тем более страх скорости успешно преодолен. Остальное – дело техники.