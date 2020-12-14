Жизнь «до» и «после». Жительница Гродно работает в красной зоне, чтобы вернуть дочь

Новости Беларуси. В Гродненской области готовы обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год комиссии по содействию занятости населения помогли трудоустроиться почти тысяче человек. Хотя в самом областном центре вакансий в три раза больше, чем безработных. Порой людям, особенно тем, кто ведет асоциальный образ жизни, не хватает мотивации, чтобы взяться за ум и изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому в Западном регионе нашли другой подход помощи в трудоустройстве – адресный. Что это такое, узнавала Галина Буро.

Вот наши все костюмы. Они все подписаны. Каждый берет свой, и переодеваемся. Она ловко надевает спецкомбинезон, перчатки, щиток и приступает к работе санитаркой в красной зоне больницы, где лежат ковидные пациенты. Наталья Кондакова когда-то, еще в жизни «до», работала продавцом в магазине, потом – туманный провал, «после» – лишение родительских прав на дочь и долг перед государством на содержание ребенка. Надо погашать, а такое портфолио работодателей, мягко говоря, не впечатляло. На помощь пришли в городском центре занятости. Изучат ситуацию каждого. Как теперь центры занятости будут помогать безработным с трудоустройством?

Наталья Кондакова, санитарка терапевтического отделения городской клинической больницы № 4 Гродно:

Помогли специалисты. Искали так, чтобы было и ближе к дому. Самим там тяжело, потому что стоит когда штамп, что обязаны, то они не хотят в основном нигде брать. Уже именно через центр занятости.

Наталья трудится в больнице с весны. Старается, ведь твердо решила после Нового года вернуть дочь домой. Долг на содержание ребенка ей помогает погашать доплата за работу с COVID-19, которую медперсонал получает по указу Президента. «Хочу и семью завести, и своим жильём обжиться». Бывший заключённый рассказал, как сейчас живёт в Гродно