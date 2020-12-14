«Хочу и семью завести, и своим жильём обжиться». Бывший заключённый рассказал, как сейчас живёт в Гродно

Из-за того, что трудоустройство с «особыми условиями» нанимателей не прельщает, в стране действуют специальные госпрограммы. Например, по трудоустройству людей, отбывших наказание – соцфонд компенсирует нанимателю часть зарплаты на такого работника.

Галина Буро, к орреспондент: Здание, которое у меня за спиной, это дом Антония Тызенгауза. Он был старостой королевского Гродно во времена ВКЛ. Историко-культурной ценности уже почти 250 лет. Строители воссоздадут старинные интерьеры, и в следующем году здание обретет второе дыхание. А вот один из строителей уже обрел шанс на новую жизнь.

Андрей Попенюк завершает обшивку стен гипсокартоном. Строительную специальность получил в местах не столь отдаленных, где отбывал наказание 14 лет – было время подумать. Но после выхода на свободу оказалось, что одного желания исправить ошибки молодости мало, нужна работа. А кто возьмет с такой биографией?

Андрей Попенюк, подсобный рабочий треста «Гродногорстрой»: Поначалу да, самостоятельно было тяжело найти работу, потому что не было опыта работы. Обратился в центр занятости, и через центр занятости мне помогли трудоустроиться. Я буду повышать свои навыки, пойду учиться. Соответственно, буду продолжать дальше работать. А там уже жизнь как сложится. Конечно, хочу и семью завести, и своим жильем обжиться. Главное, фундамент сейчас заложен, а остальное все постепенно, как по кирпичику будем выстраивать.

Андрей Болтач, главный инженер треста «Гродногорстрой»: Мы видим, что человек старается. В дальнейшем, если все так и будет складываться, повышение разряда, соответственно, повышение заработной платы.

В Гродненской области, как сегодня модно говорить, «прокачали» работу с людьми, не занятыми в экономике. Ноу-хау – адресный подход. То есть районные комиссии по содействию занятости населения не только ежеквартально составляют базы данных безработных, но и прорабатывают варианты помощи в трудоустройстве под каждого человека индивидуально. Под пристальным вниманием асоциальные граждане. С ними проводят беседы, помогают в ресоциализации, а если надо, и в лечении от алкогольной или наркозависимости. К работе подключены как правоохранители, так и наркологи с психотерапевтами.

Изучат ситуацию каждого. Как теперь центры занятости будут помогать безработным с трудоустройством?

Усилили работу и по выявлению лиц, которые зарабатывает деньги нелегально – не платят налоги, но при этом пользуются всеми благами нашего социального государства. Апгрейд системы трудозанятости в Гродненской области запущен и задает темп другим регионам.