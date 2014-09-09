Жизнь беженцев из Украины в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь становится вторым домом для тысяч украинских семей. Так, только на Витебщину за последние несколько месяцев переехало около 1,5 человек, спасаясь от войны. Очень многие уже не только обрели свой угол, но и трудоустроились. Дети 1 сентября пошли в школы и детские сады. Среди таких, уже почти полностью утроившихся – семья Данилкиных. Из Луганской области вшестером они приехали в Витебский район.

В родной Украине жизнь семьи Данилкиных почти как атмосферное давление: в одночасье сменилась при «нагревании» воздуха. Когда в Свердловске, это Луганская область, стало совсем «горячо», они не задумываясь бросили свои дома, и почти с пустыми руками уехали в Беларусь. Так эти люди оказались на Витебщине.

Татьяна Данилкина:

Боевые действия уже были. Но в самой местности, где мы находились, не было. Ну, километров 5-10 в тех районах уже были. Больше переживала за детей. Поэтому первый как коридор был у нас через таможню, собрались и уехали.

В Витебском районе семью уже ждали: Данилкиным сразу же предоставили квартиру в двухэтажном коттедже. Да и с трудоустройством проблем не возникло: взрослых, как и обещали, обеспечили работой по специальности, а малышей устроили в школу и детский сад. Начать жизнь заново новоселам помогли соседи, коллеги да и просто посторонние, но совсем небезразличные люди.

Валентина Скорук:

Мы приехали. Вот я стою: до сих пор как приехала, так и есть. Детей одели, обули. Другой раз говориться, что самый близкий человек так не поможет, как нас встретили здесь.

Александр Изобов, председатель Яновичского сельского исполнительного комитета:

Поехали покупать краску, сельский Совет, разговорились с людьми, с предприятием, они откликнулись. И прислали целую машину одежды, 2 стиральных машины, холодильник и велосипед.

Данилкины, конечно же, помощи рады, но и сами стараются: хотят как можно быстрее стать полноправными жителями страны, пусть и с украинским колоритом. Работы, говорят, никакой не боятся.

Юрий Данилкин:

Право на работу есть, жилье есть — проживем, будем строить свою жизнь дальше.

Глава семейства только в августе приехал в Беларусь. Но уже за такое короткое время в местном хозяйстве о нем отзываются как о газосварщике высокого класса. А вот на войне, говорит, бы был плохим солдатом.

Впрочем, заключенное в Минске перемирие уже остановило тяжелые бои в Украине. Многие надеются, что соглашение сможет в корне изменить ситуацию. Надеются на это и Данилкины. Правда, домой пока не собираются. Вполне возможно, что гостеприимная Беларусь, ставшая для них не просто убежищем, в будущем окажется второй Родиной, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.