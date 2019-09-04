«Приоткрыт занавес»: как изменилась жизнь в Полесском заповеднике после того, как его открыли для туристов

Новости Беларуси. Три маршрута в неизвестность. С начала 2019 года Полесский радиационно-экологический заповедник посетили свыше 700 туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорогу в самый закрытый для посторонних глаз уголок Беларуси открыл принятый прошлой осенью указ Президента. Он изменил не только границы резервата, но и возможности по использованию входящих в его состав территорий. Как новеллы в законе повлияли на жизнь заповедника и не только, узнавал Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Это кукурузное поле расположено вдоль самой границы Полесского радиационно-экологического заповедника. Однако еще год назад оно было по ту сторону забора. Аграрии обработали эту землю впервые за 30 лет.

Тамара Кудан уверена: плохой земли не бывает. Благодаря изменению в законодательстве поле, которое ученые признали пригодным для ведения сельского хозяйства, ввели в севооборот. Это дополнительно даст ее хозяйству 1000 тонн кормов. Производить здесь чистую продукцию помогает наука.

Тамара Кудан, руководитель сельхозпредприятия:

Хозяйство одно с этой задачей не справится. Ученые работают в этом направлении очень сильно. Есть карты, сколько содержание стронция, сколько плутония. Прежде чем начать севооборот, мы изучаем, что можно там посеять.

Все технологии вначале отрабатывают на опытных участках, в том числе и на территории заповедника в так называемой экспериментально-хозяйственной зоне. Она занимает 68 тысяч гектаров.

Здесь уже не первое десятилетие разводят лошадей и развивают пчеловодство. В 2019 году заготовили рекордный объем меда – почти пять тонн. Прошлой осенью заложили экспериментальный яблоневый сад.

Но главное – Полесский радиационный перестал быть terra incognita, теперь здесь развивают туризм.

Михаил Рубащенко, директор Полесского радиационно-экологического заповедника:

Приоткрыт занавес заповедника, туристические маршруты разработаны. Каждый желающий может за определенную сумму попасть на этот маршрут, посмотреть, что делается в заповеднике, как природа выживает. Это очень интересно.

С начала года заповедник посетили более 700 туристов. Туристический бизнес может дать толчок развитию всего региона.

Жанна Чернявская, заместитель председателя Хойникского райисполкома:

Это привлекает гостиницы, питание, сувенирка, посещение наших музеев – это тоже копеечка, которую зарабатывают все наши структуры. Будет развиваться направление – будет развиваться и район.

Указ, изменивший жизнь загрязненных радионуклидами территорий, потребовал ревизии всей нормативно-правовой базы. В осеннюю сессию депутатам парламента предстоит во втором чтении принять поправки в законодательство.

Татьяна Конончук, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

От общественности и избирателей замечаний по этому законопроекту мы не получали. Не бывает изменений в законодательстве от того, что кому-то чего-то захотелось. Наработки и практика применения, причем очень осторожная на этих территориях. На этих территориях все сопровождается опытами, наукой и плюс контроль, контроль и контроль.