Евгений Пустовой, СТВ:

Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи, янки или кто там еще? Это даже не карикатура. Это история, которая повторилась и в виде трагедии, и в виде фарса. Это Евгений Пустовой. Это «Политика без галстуков и купюр». Говорим о Романе Протасевиче. Подразумеваем всех подобных солдат удачи информационного фронта из чужих кабинетов.

Мы, играя в войнушку, всегда старались быть за русских. Сейчас поколение геймеров в стрелялках часто за звездно-полосатых. Или вообще за каких-то адских тварей. Ну, у них оружие всегда лучше. Вот это и есть пропаганда. Образа жизни. Образа действий. И даже образа мыслей.