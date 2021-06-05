«Это должно было стать апогеем битвы за Беларусь». Евгений Пустовой разбирает интервью Романа Протасевича

Новости Беларуси. Выжимки из интервью Протасевича без галстуков и купюр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой продолжит. Подробнее в видеоматериале.
Новости Беларуси. Выжимки из интервью Протасевича без галстуков и купюр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой продолжит. Подробнее в видеоматериале.
Евгений Пустовой, СТВ:
Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи, янки или кто там еще? Это даже не карикатура. Это история, которая повторилась и в виде трагедии, и в виде фарса. Это Евгений Пустовой. Это «Политика без галстуков и купюр». Говорим о Романе Протасевиче. Подразумеваем всех подобных солдат удачи информационного фронта из чужих кабинетов.
Мы, играя в войнушку, всегда старались быть за русских. Сейчас поколение геймеров в стрелялках часто за звездно-полосатых. Или вообще за каких-то адских тварей. Ну, у них оружие всегда лучше. Вот это и есть пропаганда. Образа жизни. Образа действий. И даже образа мыслей.
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Евгений Пустовой:
Протасевич – дитя своей эпохи. Ничего удивительного. Когда вместо бабушки на лето – отдых за границей. Вместо колядных выездов в село – тур в рождественскую Прагу. Это так принято. Принято не любить свое и преклоняться чужому. Пока мы стремимся к гостам заносчивого, лощеного и примитивного до унисекс Запада, к нам едут туристы оттуда. Они ищут что-то настоящее у нас. А мы его тратим. А потом и себя. Так и получилось с Протасевичем.
Евгений Пустовой:
Это реально сбой системы. Вы думаете, мятеж должен был снести и уничтожить Лукашенко и его сторонников? Уничтожить белорусскую модель развития, последнюю модель из социально ориентированных могикан? Да. Но финалом должен быть еще и новый мировой порядок. Чтобы как в Европе. Все унифицировано и никакой индивидуальности. Вместо музея Великой Отечественной войны – творческое пространство о жертвах тоталитарных режимов. Под БЧБ и радужными тряпками. Думал ли об этом Протасевич – не знаю. В голову не залезешь.
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