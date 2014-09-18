Новости Беларуси. Отголоски войны 100-летней давности. Так, жителю Жлобина по наследству досталось химическое оружие времен Первой мировой войны. На унаследованном от родственницы участке мужчина откопал пять бутылей с отравляющим веществом Адамсит. Судя по этикеткам – немецкого производства первой половины 20 столетия.

Александр Добриян, СТВ:

Размеренный ход жизни этой небольшой улицы на окраине Жлобина нарушило сообщение о том, что один из жителей нашел на своем участке настоящий клад.

То, что найденные пять керамических бутылей, каждая объемом около литра не древнегреческие амфоры, стало ясно практически сразу. Еще до приезда милиции с находкой успели познакомиться и соседи.

Галина Игнаткова:

Копали траншею под воду и нашёл бутылку, потом вторую. Мы ходили смотреть. Какие-то там буквы были, жена его через Интернет пыталась перевести.



Изначальную версию о том, что находка — это бутылки с зажигательной смесью, опровергли сапёры.

Игорь Колюгов начальник оперативно-дежурной службы Жлобинского РОВД:

Нами были вызваны группа разминирования воинской части. Данная группа приехала, обследовала и передала те бутылочки на уничтожение МЧС Жлобина. По данным информации МЧС в бутылках находилась отравляющая смесь Адамсит

Адамсит — химическое оружие, впервые синтезированное в конце Первой мировой войны. Вещество вызывает сильное раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей. При сильном отравлении неизбежен летальный исход.

Сказать точно, когда и как яд оказался на жлобинском огороде практически невозможно. Город был в оккупации и в Первую и во Вторую мировую войну. А земельный участок за последний век сменил не одного хозяина. Главное, что смертельное оружие теперь ни кому не принесёт вреда. Утечки ядовитого вещества не допущено. Сейчас решается вопрос о его утилизации, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.