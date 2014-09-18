Новости Беларуси. Беларусь может отменить платные визы для болельщиков и участников фестивалей. Пилотный проект по безвизовому въезду был реализован во время минского чемпионата мира по хоккею. Тогда, чтобы попасть в нашу страну, было достаточно предъявить на границе билет на матч. Этот механизм полностью себя оправдал.

Планируется, что в будущем во время спортивных соревнований международного уровня по просьбе Министерства спорта и туризма, а также Национального олимпийского комитета болельщикам будут выдаваться бесплатные визы.

Не исключено, что подобным бонусом смогут воспользоваться и посетители других крупных мероприятий, например, фестивалей. Решения по таким туристам будут приниматься в индивидуальном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.