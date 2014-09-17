На Гомельщине появился памятник чеботу и лаптю

Новости Беларуси. На Гомельщине появился памятник чеботу. Увековечить гигантский сапог, давший название родной деревне, решил местный житель Чёбатовичей. Учитель труда средней школы давно известен в округе как личность неординарная.

Александр Добриян, СТВ:

Деревня под названием Чебатовичи известна более 500 лет. Сведений о том, что чеботы, произведённые здесь, отправлялись по всей Европе — нет. Но по местным меркам Чебатовичи были настоящей Меккой для любителей качественной обуви. Ещё 50 лет назад здесь насчитывалось более десятка кустарей-чеботарей.

Местная легенда, якобы землевладелец выдавал бедным крестьянам-лапотникам одну и ту же пару чебот по случаю свадьбы. Сколько поколений брачующихся пережила празднично-выходная пара не известно, но когда чеботы прохудились, то местные мужики стали по их примеру шить новые. Сегодня на постаменте тот самый первый изношенный чебот.

Автор и воплотитель идеи в жизнь учитель труда местной школы. Николая Зайцева в деревне знают как человека неравнодушного и мастеровитого.

Чебот из метала и цемента мастер соорудил за полгода. Говорит, обычные сапоги пошить было бы быстрее. Кстати, дед Николая Зайцева был известным в округе сапожником.

Появление памятника чеботу — лишь первая ласточка восстановления в Чебатовичах собственной истории. Уже в октябре здесь откроется музей народного быта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.