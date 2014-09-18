Более 800 белорусских нанимателей готовы оказать помощь украинцам в устройстве на работу

Новости Беларуси. Помогать устроится на работу в нашей стране будут и украинцам. Такое желания изъявило уже более 800 белорусских нанимателей. Гражданам соседней страны предоставят почти восемь тысяч вакансий, причем три тысячи из них с предоставлением жилья.

Большинство предложений работы и жилья для переселенцев – в сельской местности, где требуются преимущественно рабочие и специалисты.

Что касается размера заработной платы, то нет различия между белорусскими и украинскими соискателями – условия оплаты труда те же при аналогичной квалификации.

Впервые подобный банк вакансий был сформирован в июле 2014 года. Сейчас среди регионов больше всего рабочих мест предлагает Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.