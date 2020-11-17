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Жителю Могилёва дали 3 года колонии за применение насилия в отношении милиционера

17 ноября 2020 19:43
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Новости Беларуси. В Могилеве 17 ноября состоялся суд над 47-летним местным жителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителю Могилёва дали 3 года колонии за применение насилия в отношении милиционера-1

Он схватил за ноги и толкнул милиционера, находившегося при исполнении, и получил за это три года колонии. Мужчину оперативно задержали еще 10 августа, тогда же привлекли к административной ответственности.

Жителю Могилёва дали 3 года колонии за применение насилия в отношении милиционера-4

А сейчас наступила и ответственность уголовная.

Жителю Могилёва дали 3 года колонии за применение насилия в отношении милиционера-7

Елена Шумейко, старший помощник прокурора Могилевской области:
С учетом позиции государственного обвинения, суд Ленинского района города Могилева назначил обвиняемому наказание по статье 364-й Уголовного кодекса Республики Беларусь – это совершение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. И назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Жителю Могилёва дали 3 года колонии за применение насилия в отношении милиционера-10

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

# Судебная система Беларуси # общество # Елена Шумейко # Фотофакт

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