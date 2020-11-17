Жителю Могилёва дали 3 года колонии за применение насилия в отношении милиционера

Новости Беларуси. В Могилеве 17 ноября состоялся суд над 47-летним местным жителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он схватил за ноги и толкнул милиционера, находившегося при исполнении, и получил за это три года колонии. Мужчину оперативно задержали еще 10 августа, тогда же привлекли к административной ответственности.

А сейчас наступила и ответственность уголовная.

Елена Шумейко, старший помощник прокурора Могилевской области:

С учетом позиции государственного обвинения, суд Ленинского района города Могилева назначил обвиняемому наказание по статье 364-й Уголовного кодекса Республики Беларусь – это совершение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. И назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.