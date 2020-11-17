Руководство Минска приняло постановление о наведении порядка. Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. В Минске необходимо навести порядок в максимально короткий срок – с таким посылом обратился Президент к руководству города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действительно, бесконечные марши, перекрытия дорог, карнавалы во дворах и испорченное имущество уже порядком надоели жителям столицы. Мингорисполком 17 ноября принял постановление, согласно которому всем службам предписано в ближайшее время полностью устранить с улиц и дворов Минска последствия попытки цветной революции. Григорий Азаренок продолжит. Подробности в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Минские дворы превратили в гадюшники. Флаги, ленты и ленточки, повязки, рисунки на стенах, на каждом киоске – мат, разукрашены качели, горки, карусели, лавочки, заборы, балконы, подъезды, дома, лестницы. Не удивительно, что людей это достало.

– Тут на остановке… Ой, не на остановке, на перекрестке [неразборчиво] Курчатова какой-то человек с краской ходит, рисует что-то там.

– В чем он одет?

– Еще раз?

– В чем он одет?

– В рабочей какой-то одежде, синеватой такой. В робе. Ходит тут, рисует че-то непонятное.

Григорий Азаренок:

Не все граждане надеются на милицию, в каждый двор она не придет. Приходится объединяться в дружины, чтобы очищать дворы. Дмитрий Беляков: я отношусь к той когорте людей, которые настаивают, чтобы вынести вопрос о запрете БЧБ-символики

Григорий Азаренок:

И не надо говорить, что людям это вдруг вот так понравилось. До августа на протяжении десятилетий это никому в голову не приходило. Подобные аттракционы и перфомансы – часть политических технологий цветной революции. Андрей Лазуткин о протестных граффити: демонстрировали массовость, но нужно было ещё показать работу с целевыми группами Григорий Азаренок:

Стало доходить до трагедий. Из-за этих проклятых лент люди дерутся насмерть, и чаще всего агрессию проявляют именно авторы.

– Не надо, не надо.

– Ирина, снимай! Ирина, снимай, смотри! Ай!

Григорий Азаренок:

Доходит до откровенного экстремизма. В Гомеле установили флаг коллаборантов, а рядом с ним – коробку с надписью «не вскрывать». Пришлось вызывать саперов. Внутри оказался пасквильный рисунок.

Григорий Азаренок:

Вы понимаете, что в это время сотрудники могли поймать вора, насильника или убийцу? Заведено уголовное дело, авторов вычислили и задержали. Но во всей этой истории пора ставить точку. Особенно в столице.

Григорий Азаренок:

Вопросу наведения порядка сегодня было посвящено заседание Мингорисполкома. Посыл как никогда простой – пора заканчивать вакханалию. В милицию поступают сотни звонков, люди устали. На то, чтобы вернуть столицу в прежнее образцовое состояние, срок короткий.

«Мы, граждане Республики Беларусь, просим вас рассмотреть наше предложение с вынесением его на обсуждение во время Всебелорусского народного собрания, о запрете бело-красно-белого флага, а также символики, которую используют протестующие в последние месяцы, целью которых является разрушение конституционного строя нашей страны, а также свержение законно избранного Президента Александра Григорьевича Лукашенко».