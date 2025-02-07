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Список новых резидентов Парка высоких технологий пополнили 48 компаний

07 февраля 2025 07:16
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Новые резиденты в Парке высоких технологий. Список пополнили 48 компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Список новых резидентов Парка высоких технологий пополнили 48 компаний-2

Их специализация – исключительно передовые сферы: медицинские технологии, искусственный интеллект, туризм и дизайн, разработка программного обеспечения, а также производство микромобильного транспорта и роботизированных комплексов. В числе новых – 15 компаний с иностранным капиталом. Как и все резиденты ПВТ, они активные участники процессов цифровизации отраслей экономики.

# Парк высоких технологий

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