Прямой эфир

Более Br2 млрд похитили из белорусской казны при разработке вакцины против свиной чумы

24 сентября 2015 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В особо крупном размере. При разработке вакцины против свиной чумы из белорусской казны похитили более 2 миллиардов рублей. В присвоении денег обвиняют бывшего генерального директора Института экспериментальной ветеринарии.

По версии следствия, средства, выделенные на производство вакцины, мужчина выплатил себе и родственникам в виде зарплаты и премий. При этом созданное и запущенное им в производство лекарство было заведомо неэффективным.

В отношении экс-директора возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Коррупция

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Завьялов, начальник управления регулирований воздействий на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси на СТВ
24 сентября 2015 07:23

Сергей Завьялов, начальник управления регулирований воздействий на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси на СТВ

Боевые самолеты 23 сентября садились прямо на трассу М-1 в Дзержинском районе
23 сентября 2015 16:43

Боевые самолеты 23 сентября садились прямо на трассу М-1 в Дзержинском районе

Канатоходцы из Беларуси и Украины прошли над Минском на высоте 70 метров
23 сентября 2015 16:01

Канатоходцы из Беларуси и Украины прошли над Минском на высоте 70 метров