Более Br2 млрд похитили из белорусской казны при разработке вакцины против свиной чумы

Новости Беларуси. В особо крупном размере. При разработке вакцины против свиной чумы из белорусской казны похитили более 2 миллиардов рублей. В присвоении денег обвиняют бывшего генерального директора Института экспериментальной ветеринарии.

По версии следствия, средства, выделенные на производство вакцины, мужчина выплатил себе и родственникам в виде зарплаты и премий. При этом созданное и запущенное им в производство лекарство было заведомо неэффективным.

В отношении экс-директора возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.