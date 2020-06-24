«Ёсць тры рэчы для кожнага грамадзяніна кожнай краіны святыя. Гэта наша сімволіка, нашы законы і межы дзяржавы»

Сергей Ходин, заведующий кафедрой источниковедения исторического факультета БГУ:

Яшчэ адзін аспект, які, безумоўна, істотны, які. Безумоўна, звязаны с сучаснасцю. Ёсць тры рэчы для кожнага грамадзяніна, па сутнасці, кожнай краіны – гэта святыя. Гэта, па-першае, наша сімволіка, па-другое, нашы законы і межы дзяржавы. Гэта вось тое, што не падлягае абмеркаванню. Гэта тое, што, увогуле, прымаецца як святое.

І пасяганне на гэта, яно таксама разглядаецца адпаведным чынам. І заслугоўваецца гэта паважлівымі адносінамі. Паважлівымі адносінамі як чалавек да чалавека, так і да гэтых рэчаў, якія мы звязваем з гэтымі трыма пастулатамі – важнейшымі рэчамі ад кожнага грамадзяніна і кожнай дзяржавы. Вось калі мы паважліва адносімся да законаў, сімволікі і межаў дзяржавы сваіх суседзяў, а суседзі да нас – вось тады можам гаварыць.

Мне здаецца, можа быць, мы і не гаварылі б сёння. Але, чаму важнасць, мне здаецца, сённяшняй размовы? Таму што інфармацыйны век, усё праз інфармацыю. І многія тыя аспекты, якія, безумоўна, складваюцца і ўздзейнічаюць на чытача негатыўным чынам, яны ідуць праз інфармацыйнае поле. І даволі часта чытач не можа разабрацца ў перыпетыях, яму недастаткова інфармацыі. І мы павінны, сапраўды, і праз розныя сродкі масавай інфармацыі расказваць пра гэтыя працэсы. Вельмі складаныя, але вельмі важныя для нашай краіны, для кожнага з нас.

Также в программе эксперты обсудили:

– с какого момента историки ведут отсчёт белорусской государственности

– как сегодня оценивают итоги Рижского мирного договора

– почему возможное процветание белорусских земель под оккупацией – миф

– почему нельзя молчать о своей исторической правде

Смотрите 24 июня в 20.30 на СТВ.