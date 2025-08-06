Почти 750 тыс. тонн зерна с учётом рапса намолотили аграрии Минской области

В Минской области продолжается уборочная кампания. Погода позволяет увеличить темпы жатвы. Аграрии центрального региона внесли в общую копилку почти 750 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Всего же под уборку отведено свыше 470 тысяч гектаров. Хлеборобы в поле с утра до позднего вечера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В выходные дни погода позволила зайти технике в поля без вынужденных перерывов, поэтому специалисты использовали это время по максимуму. Также в сельхозпредприятии есть современные сушилки, где при необходимости производят досушку.

В хозяйстве «Первый Белорусский» Вилейского района сейчас убирают озимый рапс. Под масличную культуру здесь отвели 200 гектаров. Уже прошли 70 % площадей. Намолочено 520 тонн зерна.

Александр Тямчик, главный агроном сельхозпредприятия «Первый Белорусский»:

В хозяйстве всего четыре зерноуборочных комбайна, и все они с утра и до утра работают в поле. Для всех работников организовано двухразовое горячее питание, обеспечены спецодеждой, полностью всеми необходимыми запасными частями, индивидуальными средствами защиты. Все комбайны оборудованы кондиционерами в исправном состоянии.

Параллельно с уборкой ведут сев озимого рапса. В 2025 году под него отвели 350 гектаров. Также готовят почву под озимые зерновые культуры – планируют посеять порядка 2,5 тысячи гектаров.