Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

Новости Беларуси. Почему в больнице нет необходимого лекарства для ребенка и когда сделают капремонт в доме, которому почти 90 лет? С этими вопросами разбирался во время приема граждан в Вороновском районе помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель городского поселка Радунь Иван Руселевич рассказал про проблему благоустройства дороги на двух смежных улицах. Мужчина приехал от имени всех своих соседей. Это, в основном, пенсионеры. Лужи и грязь преодолевать им тяжеловато. Помощник Президента выехал на место и дал поручение привести дорогу в порядок. А заодно и уличное освещение. Оно по непонятным причинам здесь отключено. Помощника Президента также попросили сделать остановку общественного транспорта в центре поселка.

Иван Руселевич, житель поселка Радунь:

Отсюда до остановки – почти два километра. Пенсионеры, больные, без ног… Приходится нанимать транспорт. А шофер хочет встанет – хочет не встанет. Остановки нету. Поэтому задал вопрос. Восстановить будет лучше. Не только для себя, я для всех стараюсь.

Иван Лавринович, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Когда находишься в небольшом городе, хотелось посмотреть наяву, что говорят жители – про дорогу, про крышу, про дом – и принять решение на месте. В очередной раз я убеждаюсь в том, что такие приемы граждан нужно проводить не только в больших городах, районных центрах или городе Гродно. Нужно проводить еще в агрогородках и городских поселках. Я считаю, что они актуальны. Чтобы власть не зачерствела, нужно их проводить.