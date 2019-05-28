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«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

28 мая 2019 16:59
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по вертолетному спорту, возвращение легендарного самолета ПО-2 в Минск. Ни одно яркое авиасобытие не обходится без участия ДОСААФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году таких было более двух сотен. Организация развивает технические виды спорта, дает базовую подготовку в армейском деле.

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ -1

28 мая в ДОСААФ отметили авторов лучших материалов в СМИ. Среди них и коллектив СТВ. Журналисты канала за год подготовили десятки репортажей. И даже примеряли на себя роль отважных добровольцев.

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ -4

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ -6

Алёна Сырова, СТВ:
Всегда очень лестно и приятно, когда твою работу отмечают. Но в разы приятнее работать над материалами, которые потом будут нести за собой такие награды. Но за этим стоит работа целого коллектива.

В прошлом году мы немало потрудились, больше всего, конечно, на чемпионате мира по вертолетному спорту. За его феноменальную организацию большое спасибо ДОСААФ. Я желаю еще больше ярких поводов и плодотворной нам совместной работы.

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ -9

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ -11

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ -13

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ -15

# Телевидение в Беларуси # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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