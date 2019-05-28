«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат мира по вертолетному спорту, возвращение легендарного самолета ПО-2 в Минск. Ни одно яркое авиасобытие не обходится без участия ДОСААФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году таких было более двух сотен. Организация развивает технические виды спорта, дает базовую подготовку в армейском деле.

28 мая в ДОСААФ отметили авторов лучших материалов в СМИ. Среди них и коллектив СТВ. Журналисты канала за год подготовили десятки репортажей. И даже примеряли на себя роль отважных добровольцев.