«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат мира по вертолетному спорту, возвращение легендарного самолета ПО-2 в Минск. Ни одно яркое авиасобытие не обходится без участия ДОСААФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году таких было более двух сотен. Организация развивает технические виды спорта, дает базовую подготовку в армейском деле.
28 мая в ДОСААФ отметили авторов лучших материалов в СМИ. Среди них и коллектив СТВ. Журналисты канала за год подготовили десятки репортажей. И даже примеряли на себя роль отважных добровольцев.
Алёна Сырова, СТВ:
Всегда очень лестно и приятно, когда твою работу отмечают. Но в разы приятнее работать над материалами, которые потом будут нести за собой такие награды. Но за этим стоит работа целого коллектива.
В прошлом году мы немало потрудились, больше всего, конечно, на чемпионате мира по вертолетному спорту. За его феноменальную организацию большое спасибо ДОСААФ. Я желаю еще больше ярких поводов и плодотворной нам совместной работы.