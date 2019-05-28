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Приезжают даже из-за рубежа: музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района

28 мая 2019 18:51
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Новости Беларуси. Настоящий парк развлечений по-деревенски. Коллекционер из деревни Винорово Березинского района создал музей под открытым небом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приезжают даже из-за рубежа: музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района-1

Здесь около тысячи экспонатов: есть как раритетные вещи, так и предметы, созданные своими руками. Необычный объект уже стал местной достопримечательностью. Посмотреть на экспозицию приезжают даже из-за рубежа. А местные школы возят сюда детей на экскурсии.

О необычном месте – репортаж корреспондента Екатерины Чичеровой.

Подробнее – в видеоинформации.

Приезжают даже из-за рубежа: музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района-4

Приезжают даже из-за рубежа: музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района-6

# Музей # общество # Фотофакт

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