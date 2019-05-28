Приезжают даже из-за рубежа: музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района

Новости Беларуси. Настоящий парк развлечений по-деревенски. Коллекционер из деревни Винорово Березинского района создал музей под открытым небом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь около тысячи экспонатов: есть как раритетные вещи, так и предметы, созданные своими руками. Необычный объект уже стал местной достопримечательностью. Посмотреть на экспозицию приезжают даже из-за рубежа. А местные школы возят сюда детей на экскурсии.

О необычном месте – репортаж корреспондента Екатерины Чичеровой.