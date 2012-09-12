Жителям Минска предлагают на сайте рассказать о поломанных детских площадках, разрисованных стенах, неправильной парковке, брошенных автомобилях

Новости Беларуси. Жители Октябрьского района присоединяются к акции с названием «Делай Добрые Дела». В рамках интерактивного конкурса минчане создают карту проблем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На специальном сайте минчане сообщают о поломанных детских площадках, разрисованных стенах, неправильной парковке, брошенных автомобилях и другом. В августе эксперимент прошел в Московском районе - правоохранители получили свыше 200 отчетов. В дальнейшем к операции планируется подключить и другие районы Минска.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

За время проведения второго этапа в Октябрьском районе поступают обращения от граждан не так интенсивно, как в Московском районе, но тем не менее. Нарекания вызывает распитие спиртных напитков, а также шум и бытовая неустроенность, которые возникают в результате работы ночных заведений, реализующих спиртное.