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Жителям Минска предлагают на сайте рассказать о поломанных детских площадках, разрисованных стенах, неправильной парковке, брошенных автомобилях

12 сентября 2012 18:18
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Новости Беларуси. Жители Октябрьского района присоединяются к акции с названием «Делай Добрые Дела». В рамках интерактивного конкурса минчане создают карту проблем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На специальном сайте минчане сообщают о поломанных детских площадках, разрисованных стенах, неправильной парковке, брошенных автомобилях и другом. В августе эксперимент прошел в Московском районе - правоохранители получили свыше 200 отчетов. В дальнейшем к операции планируется подключить и другие районы Минска.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:
За время проведения второго этапа в Октябрьском районе поступают обращения от граждан не так интенсивно, как в Московском районе, но тем не менее. Нарекания вызывает распитие спиртных напитков, а также шум и бытовая неустроенность, которые возникают в результате работы ночных заведений, реализующих спиртное.

 

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Александр Ластовский

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