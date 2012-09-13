В минском сквере Боливара появился «Коридор Вечности»

Новости Беларуси. В сквере имени Боливара появился «Коридор Вечности». Арт-инсталляция Алеся Кудряшова превратила прогулочную тропу в уголок сюрреализма. Рассыпающуюяся конструкцию из полированной стали противопоставили традиционной скульптуре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Решив сделать своё творение как можно ближе к зрителю, автор отказался от его долговечности и монументальности. Арт-объект не имеет смысла, но в то же время позволяет прохожим додумать, что же за мысль скрыта в загадочном царстве зеркал.