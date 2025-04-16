Хватит ли белорусам яблок и овощей? Рейд по магазинам Беларуси
Хватит ли белорусам яблок и овощей из борщевого набора? В последнее время все чаще появляется информация об отсутствии некоторых позиций на полках магазинов. Но соответствует ли это действительности?
В Гродненской области проводят мониторинг наличия плодоовощной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом обращают внимание на цены и качество.
Вместе со специалистами в один из рейдов по торговым объектам отправилась и наш корреспондент Алена Жиборт.
Семья Жанны Сарычевой готовится к Пасхе. Праздничное меню уже составлено, продукты почти закуплены. Проблемы возникли только с картошкой. Второй хлеб удалось найти не сразу.
Жанна Сарычева, жительница Гродно:
Обошла все магазины вокруг здесь, нигде нет картошки. Проблема, конечно, существует, никогда такого не было, чтобы не было в магазинах картошки, это очень печально для белорусов.
Чтобы оценить обстановку и убедиться в наличии овощей на полках, по всей стране проводят контрольные инспекции. В рейд по магазинам Гродненской области выехали представители управления торговли и МАРТ. Внимание – ценам и качеству.
– Картофель на сегодня неплохой, но есть проблемы по качеству.
– Эта пришла очень замечательная, потому что до этого реально был горох, честно вам говорю.
А это уже другой магазин в этом же микрорайоне. Здесь действительно картошки не оказалось. Лук, капуста, морковь и свекла в наличии. Цены и качество соответствуют требованиям.
Ирина Щербакова, заведующая магазином:
В связи с тем, что регулируется цена на овощи, значительно увеличилась реализация. В частности, картошка у нас по 1,10 руб., мы продаем за день больше тонны, если, допустим, раньше тонна продавалась в течение недели. В связи с тем, что ограничений по продаже картофеля нет, я не могу не продавать, покупатель сколько считает нужным взять, столько и берет, еще сегодня утром картофель был, заявка дана, вот-вот подвезут.
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