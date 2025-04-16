Хватит ли белорусам яблок и овощей? Рейд по магазинам Беларуси

Хватит ли белорусам яблок и овощей из борщевого набора? В последнее время все чаще появляется информация об отсутствии некоторых позиций на полках магазинов. Но соответствует ли это действительности? В Гродненской области проводят мониторинг наличия плодоовощной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом обращают внимание на цены и качество. Вместе со специалистами в один из рейдов по торговым объектам отправилась и наш корреспондент Алена Жиборт.

Семья Жанны Сарычевой готовится к Пасхе. Праздничное меню уже составлено, продукты почти закуплены. Проблемы возникли только с картошкой. Второй хлеб удалось найти не сразу.

Жанна Сарычева, жительница Гродно:

Обошла все магазины вокруг здесь, нигде нет картошки. Проблема, конечно, существует, никогда такого не было, чтобы не было в магазинах картошки, это очень печально для белорусов. Чтобы оценить обстановку и убедиться в наличии овощей на полках, по всей стране проводят контрольные инспекции. В рейд по магазинам Гродненской области выехали представители управления торговли и МАРТ. Внимание – ценам и качеству.

– Картофель на сегодня неплохой, но есть проблемы по качеству.

– Эта пришла очень замечательная, потому что до этого реально был горох, честно вам говорю.

А это уже другой магазин в этом же микрорайоне. Здесь действительно картошки не оказалось. Лук, капуста, морковь и свекла в наличии. Цены и качество соответствуют требованиям.