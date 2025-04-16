Представители БСЖ передали сертификат на сумму около 14 тыс. рублей мальчику с пороками развития

Минская городская организация БСЖ передала сертификат на сумму около 14 тысяч рублей мальчику с пороками развития, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артемий Трусов родился со множественными пороками развития, из-за чего нуждался в специализированной коляске, которая помогла бы ему самостоятельно передвигаться. Сбор средств происходил по всему городу, был открыт личный счет у семьи, а также в Минской БСЖ. Необходимую сумму удалось собрать всего за пару месяцев.

Евгения Трусова: Очень приятно, приятно то, что в этом участвовали обычные люди, за что им огромная благодарность. Благодарность Белорусскому союзу женщин за их поддержку и за то, что это так быстро произошло.

Лариса Покусаева, председатель Первомайской районной организации БСЖ:

Сбор средств происходил по всему городу. Был открыт счет, и он открыт постоянно в Минской городской общественной организации, был открыт и личный счет у семьи. Таким образом, мы буквально за пару месяцев собрали такую сумму.

Инициатива стала частью проекта «Вместе». Это продолжение акции «С добрым сердцем в каждый дом». В рамках марафона добра была оказана помощь 44 семьям. На данный момент идет сбор на лечение маленькой Арины, которая нуждается в трансплантации стволовых клеток.