Казаков: сейчас происходит деградация Европы и золотой век Азии. Запад выстраивает клетку вокруг себя

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

И Ким Чен Ын извинился перед гражданами, что такие современные квартиры не смогли построить раньше. Но смогли и построили. И на самом деле тот, кто хочет веровать в то, что коммунистические государства Востока – это страны отсталые, то наверняка нужно этому человеку просто-напросто взять книжки, почитать востоковедов, которые описывают и Корею Южную, Северную, и Китай, и просто сравнить с тем, что происходит сейчас на Западе – деградация Европы и реально золотой век Азии. И Северная Корея тому не исключение. А трудолюбие корейцев, неважно, северных или южных – это действительно притча во языцех на всем Востоке. Поэтому ребят, бросайте всю эту историю. Правда, корейцы уже открываются, пускают русских туристов к себе. Я думаю, что скоро дело дойдет и до белорусов. И мы действительно должны ехать, смотреть. Как вот я был в Иране, мне казалось, что когда я начитался западной литературы, что эта страна, я не знаю, там чуть ли не под палками ты приезжаешь, женщины ходят, и они должны обязательно все быть в черном. Нет, цивилизованная, классная страна, в которой продается Кока-Кола, которую вроде бы там не должны пить, где Мерседесы собираются на одном заводе вместе с Самандами, с отличнейшими дорогами, с дешевым бензином, с вкуснейшей едой, с добрыми чудесными людьми. И при этом они абсолютно не страдают по поводу того, что американцы взяли и ввели их в санкции. Да, это вызывает неудобства, потому что когда с тобой начинают ругаться, тебе нужно каким-то образом подстраиваться под эту историю. Возьмите Россию. Владимир Владимирович, как сказал? 26 тысяч санкций против России ввели. Мы тут смотрели на Кубу и боялись, что она под санкциями. 26 тысяч санкций по поводу России. Мне кажется, что вот эта вот история будет похожа на анекдот, когда человек так увлекся строительством зоопарка, что в итоге клетку построил возле себя. Так вот, Запад – то же самое, он выстраивает клетку вокруг себя.