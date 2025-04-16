Специалистов по эксплуатации мультимедийных систем будут готовить в Академии связи. В чём их уникальность?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Будете готовить специалистов, которые занимаются эксплуатацией мультимедийных систем. В чем их уникальность?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Ольга Кочергина, заведующая кафедрой радио- и информационных технологий Белорусской государственной академии связи:

Мультимедийные системы подразумевают под собой развитие комплекса дисциплин. Это касается радиотракта, то есть приема, обработки сигналов. Это цикл дисциплин, касающийся программирования и компьютерной графики. И цикл дисциплин, посвященных телевизионным системам.

Поскольку у нас очень хорошая материальная база, мы сотрудничаем с предприятиями Министерства связи и информатизации, а также с телестудиями, то у нас подготовка осуществляется на реальном оборудовании, то есть у нас на самом деле действующие телестудии, в том числе две передвижные.

Поэтому мы готовим таких специалистов, которые будут осуществлять так называемый технический блогинг. Может быть, слово очень громкое, но наши специалисты будут уметь полностью скомпоновать картинку и передать ее в линию связи. Также добавлен цикл дисциплин, который поможет ее продвигать.