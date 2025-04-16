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Специалистов по эксплуатации мультимедийных систем будут готовить в Академии связи. В чём их уникальность?

16 апреля 2025 18:33
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Будете готовить специалистов, которые занимаются эксплуатацией мультимедийных систем. В чем их уникальность?

Специалистов по эксплуатации мультимедийных систем будут готовить в Академии связи. В чём их уникальность?-2

Ольга Кочергина, заведующая кафедрой радио- и информационных технологий Белорусской государственной академии связи:
Мультимедийные системы подразумевают под собой развитие комплекса дисциплин. Это касается радиотракта, то есть приема, обработки сигналов. Это цикл дисциплин, касающийся программирования и компьютерной графики. И цикл дисциплин, посвященных телевизионным системам.

Поскольку у нас очень хорошая материальная база, мы сотрудничаем с предприятиями Министерства связи и информатизации, а также с телестудиями, то у нас подготовка осуществляется на реальном оборудовании, то есть у нас на самом деле действующие телестудии, в том числе две передвижные.

Поэтому мы готовим таких специалистов, которые будут осуществлять так называемый технический блогинг. Может быть, слово очень громкое, но наши специалисты будут уметь полностью скомпоновать картинку и передать ее в линию связи. Также добавлен цикл дисциплин, который поможет ее продвигать.

# Профессии # Высшее образование в Беларуси # Студенты # Евгений Пустовой

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