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Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»

08 января 2018 18:31
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Новости Беларуси. Знаменитый витебский «нулевой километр» нашелся спустя 8 лет в интернете. Местный житель оценил товар в две тысячи рублей. Знак исчез во время реконструкции площади Победы в 2009 году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»-1

И всё это время хранился в одном из гаражных кооперативов Витебска. Именно там и была назначена встреча потенциальному покупателю.

Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»-3

Анастасия Бут, СТВ:
«Нулевой километр» указывал расстояния от Витебска до районных центров области. Установлен был в 2001 году. На этой части площади Победы, где раньше размещался парк. В 2009 году во время реконструкции площади знак бесследно исчез.

Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»-5

8 лет его никто даже не искал. По крайне мере, правоохранители и журналисты такого не припомнят. Пока одно объявление в интернете не взбудоражило всю общественность Витебска.

Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»-7

Треснувшее основание знака продавец оценил в две тысячи рублей. И даже был не прочь поторговаться, но только если мы действительно настроены на покупку. Как оказалось, мужчина работал строителем во время реконструкции площади.

Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»-9

Оценить выставленный в интернете «лот» в реальной жизни под видом покупателей практически одновременно приехали съемочная группа СТВ и оперативная группа РОВД.

Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»-11

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Предмет, выставленный на продажу, изъят сотрудниками милиции. Назначена проверка, в ходе которой, в том числе будет установлена и законность нахождения его у физического лица.

Во время разговора продавец признается: два года назад тоже пытался продать знак в интернете. Тогда ему предложили 500 долларов. Мужчина решил, что цена несколько занижена. Какова же судьба теперь ожидает витебский «нулевой километр» не берется сказать никто. Но мы будем за этим следить.

# общество # Достопримечательности Витебской области # Фотофакт # Ольга Шкуратова

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