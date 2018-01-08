Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»

Новости Беларуси. Знаменитый витебский «нулевой километр» нашелся спустя 8 лет в интернете. Местный житель оценил товар в две тысячи рублей. Знак исчез во время реконструкции площади Победы в 2009 году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Знаменитый витебский «нулевой километр» нашелся спустя 8 лет в интернете. Местный житель оценил товар в две тысячи рублей. Знак исчез во время реконструкции площади Победы в 2009 году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
И всё это время хранился в одном из гаражных кооперативов Витебска. Именно там и была назначена встреча потенциальному покупателю.
Анастасия Бут, СТВ:
«Нулевой километр» указывал расстояния от Витебска до районных центров области. Установлен был в 2001 году. На этой части площади Победы, где раньше размещался парк. В 2009 году во время реконструкции площади знак бесследно исчез.
8 лет его никто даже не искал. По крайне мере, правоохранители и журналисты такого не припомнят. Пока одно объявление в интернете не взбудоражило всю общественность Витебска.
Треснувшее основание знака продавец оценил в две тысячи рублей. И даже был не прочь поторговаться, но только если мы действительно настроены на покупку. Как оказалось, мужчина работал строителем во время реконструкции площади.
Оценить выставленный в интернете «лот» в реальной жизни под видом покупателей практически одновременно приехали съемочная группа СТВ и оперативная группа РОВД.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Предмет, выставленный на продажу, изъят сотрудниками милиции. Назначена проверка, в ходе которой, в том числе будет установлена и законность нахождения его у физического лица.
Во время разговора продавец признается: два года назад тоже пытался продать знак в интернете. Тогда ему предложили 500 долларов. Мужчина решил, что цена несколько занижена. Какова же судьба теперь ожидает витебский «нулевой километр» не берется сказать никто. Но мы будем за этим следить.