Если стать на эту плитку в солнечный день, можно загадать желание. История Минского отделения БелЖД в фотографиях

История белорусской железной дороги началась, когда та была в составе Российской империи. Первым на нашей земле стал участок Поречье-Гродно – это была часть большой железнодорожной магистрали Петербург-Варшава.

В Минске же движение началось в 1871-1874 годах, когда через город прошли Московско-Брестская и Либаво-Роменская железные дороги. Оттого около 50 лет в нашем городе было два вокзала – Брестский и Виленский.







16 ноября 1871 года газета «Губернские ведомости» сообщила: «В назначенный день в 11 часов утра после благодарственного молебствия, отслуженного Его Преосвященством, Преосвященнейшим Александром, Епископом Минским и Бобруйским, два пассажирских поезда, по окроплении их святою водою, отправились одновременно – один в Москву, а другой в Брест, при громких и радостных приветствиях многочисленных жителей Минска». Это было событие мирового масштаба.

В день открытия был куплен всего 21 билет, но уже на следующее утро в путь отправились 82 пассажира.

Кстати, Брестский вокзал в Минске был построен в один год с вокзалами в Стокгольме, Нью-Йорке, Праге и намного раньше, чем в других европейских городах. Деревянное здание в стиле модерн с элементами народного зодчества впечатляло своей красотой.



Наталия Маслович, смотритель зала истории Минского отделения Белорусской железной дороги:

В мае 1912 года, в связи со 100-летним юбилеем Отечественной войны 1812 года, Московско-Брестская дорога была переименована в Александровскую в честь императора Александра І, и вокзал Брестский стал именоваться Александровским.

В 1914 году Минск посетил император Николай ІІ.

Он объезжал позиции русской армии накануне Первой мировой войны и заехал в Минск, чтобы поднять боевой дух минчан.

Когда через губернский Минск прошли две крупные железнодорожные магистрали, город стал активно разрастаться и быстро превратился в финансовый и промышленный центр. Вагоны первых поездов были деревянными, они не отапливались и не освещались, это позже появилось печное отопление и свечное освещение.

Вот так запечатлел фрагмент отправления поездов кинооператор, художник и историк Олег Тихонович Авдеев.





Жаль, судьба Брестского вокзала оказалась печальной: в 1920 году здание сожгли польские оккупанты. После восстановления оно проработало до 1928 года. Но во время Великой Отечественной войны, в 1945 году вокзал снова настиг пожар, и на этом его история навсегда закончилась.

Наталия Маслович:

Мы находимся в районе современной станции метро «Институт культуры» на пересечении Московской и Суражской улиц – напротив остановочного пункта электропоездов.

Примерно в этом районе и находился первый железнодорожный вокзал в Минске, Брестский, затем на его месте была автостанция товарная, а сейчас расположена автозаправка.

Главным вокзалом Минска стал Виленский Либаво-Роменской железной дороги, которая соединяла Прибалтику и Украину. В связи с железнодорожным бумом в конце XIX века деревянное здание было перестроено в красном кирпиче. Два двухэтажных корпуса украсили башенки, которые объединила галерея.

Вокзал стал визитной карточкой города.





В это же время появляется первый железнодорожный мост в Минске, который и по сей день существует на улице Московской.









Дело в том, что Московско-Брестская, затем Либаво-Роменская железные дороги отсекли от города его южную часть — районы Уборки, Грушевку и Добрые Мысли.

Чтобы сократить время простоя у шлагбаумов, в девяностые годы XIX века был сооружен Западный мост.

Местные жители называли его Виленским. Виленский вокзал пострадал в результате советско-польской войны. При реконструкции 1930-1935 годов над частью здания был надстроен второй этаж, и появилась вывеска «Менск».

Наталия Маслович:

Стала немножко развиваться и Привокзальная площадь. Вот здесь было разворотное кольцо конки и здесь стоял памятник Курловскому расстрелу.



В 1905 году руководил Минском губернатор Курлов, тогда вышел высочайший манифест Николая ІІ.

На площади Привокзальной собрались на митинг трудящиеся железнодорожники по поводу манифеста.





Митинг был мирный, но в результате началась перестрелка, очень много людей были убиты и ранены.

Машинистов вызывали на работу в любой момент, поэтому дома для них строили возле паровозного депо.

Район современных улиц Грушевской, Автодоровской, Железнодорожной и Северный переулок до сих пор сохранили дома для семей железнодорожников начала прошлого века.

Кроме того, чтобы обеспечить станцию и паровозное депо водой, в 1910 году здесь специально построили водонапорную башню, которая сохранила уникальную краснокирпичную кладку до наших дней.

Водонапорная башня снабжала водой и корпуса 1-й железнодорожной больницы, которая называлась Благовещенской. Она была построена для сотрудников по заказу управления Московско-Брестской железной дороги в 1889 году.



Кстати, на старинных фото можно увидеть ещё одну водонапорную башню, её снесли перед строительством здания автовокзала «Центральный».







Сохранилась в столице и память о былом управлении Либаво-Роменской железной дороги. Этот дом в стиле модерн на улице Кирова был построен в 1911 году архитектором Краснопольским.

Тогда здание было самым прогрессивным в городе, и по сей день оно выглядит актуально.

Сейчас здесь располагается нынешнее управление Белорусской железной дороги.





Наталия Маслович:

Первые средства связи на железной дороге – это был, конечно, сигнальный рожок, который предупреждал о прибытии поезда.

И фонари – свечные, керосиновые, потом аккумуляторные.



Потом колокол, конечно, который сообщал о прибытии поезда, радиостанции различного уровня, телефонная связь, телеграфный аппарат Морзе – это один из первых видов связи на железной дороге.

В межвоенный период название города на железнодорожном вокзале было написано на 4-ёх языках – русском, белорусском, польском и еврейском.



В 1940 году заканчивается перестройка дореволюционного здания вокзала, оно приобретает характерный для того времени вид в стиле неоклассицизма, исчезают башенки.

Но и этот фасад долго не просуществовал – он был разрушен во время оккупации города и в 1949 году восстановлен в предвоенном виде с новой лепниной.



После войны сформировался современный вид привокзальной площади, главным украшением которой стали «ворота в Минск» – две 11-этажные башни. Квартиры здесь давали семьям работников дороги. Юбилей в этом году не только у Белорусской железной дороги.





Наталия Маслович:

55 лет – старейшему именному фирменному поезду «Белоруссия». 2 апреля 1962 года первая поездка совершилась этого поезда из Минска в Москву.

По этому поезду даже сверяли время, он ходил, как часы.





Есть на минском отделении уникальная станция – Негорелое, которая достойна отдельного музея.



Во время советско-польской войны, с 1921 по 1939 год, эта станция была отмечена на всех картах мира, как граница СССР с Западом.



На границе со стороны Польши пассажиров встречал лозунг «Привет трудящимся Запада!», а со стороны советской – «Коммунист сметёт все границы!»



Ходил даже поезд с маршрутом Париж-Негорелое. Среди пассажиров здесь однажды оказался и Владимир Маяковский, который по пути через станцию Негорелое написал свои известные строки: Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я – гражданин

Советского Союза.



Наталия Маслович:

Новое, современное здание вокзала было открыто 30 декабря 2000 года. Авторы проекта минского вокзала – белорусские архитекторы Виктор Крамаренко, Михаил Виноградов.

За этот проект они получили Гран-при на Республиканском фестивале архитектуры – за лучшую постройку года. От советского вокзала остался только павильон с пригородными кассами, постройки 1956 года, сейчас он внесен в Государственный список исторических ценностей.

Левое и правое крыло вокзала соединяются мостиком, обратите внимание на эту золотистую плитку, которая находится прямо по центру главного купола.





Существует поверье, что если стать на эту плитку в солнечный день, можно загадать желание.