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Белгидромет ведет переговоры с польскими и французскими коллегами о том, чтобы получать информацию с их радаров

08 января 2018 17:37
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Новости Беларуси. Улучшить качество прогнозов намерен Белгидромет. Как рассказали 8 января в организации, выполнить задачу планируют несколькими путями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во-первых, с польскими и французскими коллегами сейчас идут переговоры о том, чтобы получать метеорологическую информацию с помощью их радаров в режиме реального времени. Во-вторых, расширяется собственная сеть наблюдений. Сейчас у Белгидромета 38 погодных станций по всей стране. Они передают температурные параметры, давление, влажность воздуха.

Белгидромет ведет переговоры с польскими и французскими коллегами о том, чтобы получать информацию с их радаров-1

Мария Герменчук, первый заместитель начальника Белгидромета:
Мы предполагаем расширение сети, уже устанавливаем автоматические станции, где у нас вообще нет наблюдения. Ну, например, в Лельчицах, ближайший пункт, который требует оснащения. Малорита, Логойский район.

Пока же наиболее точный прогноз белорусские синоптики дают на 3-5 дней.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Мария Герменчук

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