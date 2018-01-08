Белгидромет ведет переговоры с польскими и французскими коллегами о том, чтобы получать информацию с их радаров

Новости Беларуси. Улучшить качество прогнозов намерен Белгидромет. Как рассказали 8 января в организации, выполнить задачу планируют несколькими путями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во-первых, с польскими и французскими коллегами сейчас идут переговоры о том, чтобы получать метеорологическую информацию с помощью их радаров в режиме реального времени. Во-вторых, расширяется собственная сеть наблюдений. Сейчас у Белгидромета 38 погодных станций по всей стране. Они передают температурные параметры, давление, влажность воздуха.