Высокая оценка за достойный труд: лауреатами премии Президента «За духовное возрождение» стали белорусские врачи-онкологи

Новости Беларуси. На их счету сотни спасённых жизней. И эта цифра без преувеличения. Только за день команда профессионалов РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова оперирует около ста пациентов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Республиканский онкологический центр имени Александрова Людмила Ананченко приехала из Орши. Она и сама врач. Но здесь не по работе. Позади уже трёхчасовая операция. Впереди – надежда на то, что всё будет хорошо.

Людмила Ананченко, пациент РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Все считают, что врачи высококвалифицированные специалисты, высочайшего класса. Поскольку хорошие результаты лечения. И все довольны. Это не только моё мнение.

Врачи из центра пришли на помощь и Владимиру Утюпину. Его сюда тоже привела беда.

Владимир Утюпин, пациент РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Лечение еще проходит. На несколько этапов разбит весь процесс. Сейчас идёт химиотерапия. Настроен положительно. Надеюсь. Внимательный персонал, грамотные врачи, высококвалифицированные специалисты.

Подобных историй в центре сотни. И большая часть из них со счастливым концом. В день высоклассные специалисты работают в операционных по несколько часов. Берутся за самые, казалось бы, безнадёжные случаи. Применяя при этом малоинвазивный способ, говоря простым языком, без больших травм.

Геннадий Колядич, заведующий онкологическим колопроктологическим отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Колопроскопические технологии – это менее инвазивные вмешательства, оперативные вмешательства без большой травмы, которые выполняются через небольшие проколы с помощью специальной оптики, специальных инструментов, которые позволяют пациентам в этот или на следующий день встать с постели.

Здесь не принято говорить слово «рак» вслух, врачи старательно ищут синонимы и без лишних фраз совершают прорывы на деле. С помощью особого подхода к пациентам и самого современного оборудования.

Павел Моисеев, заведующий отделом организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Открытие Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии, который является единственным в стране у нас, и на сегодняшний ден это уникальное оборудование, которое позволяет контролировать процесс лечения, выявлять удалённые метастазы, которые другими методами не выявляются и без которого онкология на сегодняшний день немыслима. Открытие этого центра безусловно выход на современный уровень. Виктория Ходосок, СТВ:

Лауреатом высокой награды врачи-онкологи стали, в том числе и, за вот этот трёхтомник – «Руководство по онкологии». Первое национальное издание в этом направлении. Интересный факт, что впервые удаление опухоли молочной железы на территории Восточной Европы, в ВКЛ именно в Несвиже провёл придворный врач Радзивиллов.