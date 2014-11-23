Житель Полоцка, вооружившись видеокамерой и изучая законодательство, делает свой город чище и безопаснее

Новости Беларуси. Видеолюбитель из народа Сергей Краснодубский – правдоискатель в самом хорошем смысле этого слова. Ищет справедливости не только в комментариях под выкладываемыми в Интернет видеороликами, но изучая законодательство.

Он неравнодушен к чужому горю. Ему не все равно, что творится в его городе, в его стране. Он выступает против несправедливости и бюрократии. Беспрекословно соблюдает законы. И стремится доказать людям, что их хата не должна быть с краю.

Сергей Краснодубский:

Есть трудности с решением вопросов, но, чтобы мне как-то дали понять, что я лезу не в свое дело, я делаю плохо или мне говорили, что это будет не решено – такого не встречал.

А на самом деле Сергей – обычный человек. Со своими взглядами и принципами. Человек, который выражает свое мнение о порядках и беспорядках в повседневной жизни Полоцка и других городов. Через видеоролики.

В новом полоцком микрорайоне «Аэропорт» Краснодубский насчитал за один вечер порядка полусотни открытых люков. К счастью, сразу же после выхода на просторы Интернета видеоролика компетентные службы тут же проблему закрыли. Вместе с люками.

Сергей Краснодубский:

С точки зрения дизайна, я сказать ничего не могу. С точки зрения безопасности, ввалиться уже достаточно проблематично. Конечно, по ГОСТу, по стандарту, здесь должен был лежать чугунный люк с чугунной крышкой.

На самом деле снимать видео и выкладывать в Интернет заставили Сергея не бытовые проблемы, а обычный комментарий на форуме. Наш герой в свое время выступил в роли гида по родным местам для земляка-незнакомца.

Сергей Краснодубский:

Увидел сообщение, что человек, живущий где-то в Заполярье, родившийся в Полоцком районе, просто захотел посмотреть окрестности Полоцка.

Вот так из самых что ни на есть чистейших помыслов обзавелся видеокамерой и ощутил вкус «живого кадра». Начинал с пейзажей и живописных мест, где побывал. Параллельно «схватывал» проблемы – они сами попадались на глаза. Например, банальные, казалось бы, рисунки на стенах. Ведь они – шедевры рук молодежи – далеко не везде и не всегда служат украшением.

Любопытная надпись красуется и на этом здании. А именно – признание в любви. Вот только автору стоило выражать свои чувства не на стене, а в тетради для контрольных работ по русскому языку. Убедитесь сами: «Я тея люблю».

Кстати, недалеко от этой антиграмотной надписи во время съемок этого сюжета было обнаружено оборудованное место для мусорных баков. Без баков, зато с мусором. Тут же «нарисовались» и местные жители. Сами они физически не могут решить пример, подкинутый жизнью: «Мусор плюс бак равно порядок».

Общий язык Сергей находит не только с местными жителями, но и с милиционерами. А пару лет назад ситуация была абсолютно другая. После того, как в Шумилино его, заядлого мотоциклиста, остановили сотрудники ГАИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Краснодубский:

Инспектор просто подошел и сказал: «Здрасте, ваши документы». Когда я спросил, что, собственно, в правилах написано, что я имею право знать фамилию, должность, звание, второй инспектор сказал: «Спасибо. О, умный. Значит надо на алкоголь проверить».

Естественно, Сергей был трезв. Зато сам факт подтолкнул байкера изучить все возможные внутренние документы, касающиеся сотрудников ДПС. Сам правила не нарушал и милиционерам не позволял.

В последнее время ГАИ не попадает в его видеоролики. Зато видеоролики попадают в ГАИ. Теперь Сергей – не просто водитель, а «санитар дорог».

Сергей Миненок, старший инспектор межрайонного отдела ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Товарищ Краснодубский, имея активную гражданскую позицию, выявляя недостатки, предоставляет в Госавтоинспекцию снимки либо видеосъемки, которые позволяют нам разбираться в конкретной ситуации.

Как отчетливо видно на кадрах, через дорогу, где беспрерывно снуют машины и автобусы, лежит кабель. Можно ли в этом случае говорить о соблюдении техники безопасности?

Сергей Краснодубский:

Стоило закоротить в этом проводе, тут же искра, короткое замыкание. Возгорание могло быть элементарно.

По этому поводу Сергей не просто снял ролик, но и обратился к властям на «горячую линию».

Александр Михалевич, заместитель председателя Полоцкого райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:

Это человек, который аргументировано, доказательно показывает на те моменты, которые необходимо подправлять.

И все же – кто он? Сам себе режиссер? Неисправимый идеалист? Человек, которому нечем заняться? Или же правдоруб с видеокамерой?

Жители Полоцка:

Народный такой мститель. А если бы я попал в его видеокамеру, нарушил бы что-то? Стыдно было бы. Что тут скажешь.

Все правильно, что наблюдает. Кому надо, подскажет. ГАИ, все.

Мало ли там. Милиция же не за всем уследит. Такие люди помогают нашим правоохранительным органам.

И только дети, которых папы учат не ябедничать, придерживаются другого мнения.

Ребенок:

Представляю, если меня снимут, как я перебегаю дорогу – меня оштрафуют. Хорошо это или плохо? Это плохо.