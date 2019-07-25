«За этим будущее»: МТК «Скоржики 777» открыли в Щучинском районе

Новости Беларуси. В Щучинском районе в деревне Скоржики открыли новый молочно-товарный комплекс. Новоселье отмечают буренки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

На ферме сейчас находятся полторы тысячи коров, из них 777 – дойных. И комплекс уже дает высокий результат – больше 30 % молока в хозяйстве получают здесь, а выручка от реализации продукта выросла в 1,5 раза. К тому же создано полсотни новых рабочих мест, заработная плата операторов машинного доения – свыше 1000 рублей. Планируется, что ферма станет учебной площадкой для аграрных классов местной школы, а хозяйство сможет выйти на новый уровень производства молока.

Ольга Потапчик, директор предприятия «Щучинагропродукт»:

Здесь полный шлейф: здесь компьютеры, здесь специалисты хорошие, которые видят: корова, сколько она дает молока за одну лактацию, осеменение, все показатели – здесь все полностью видно. Это современный комплекс, за этим будущее. По сравнению с тем годом – у нас началась уборочная страда – урожай в два раза у нас выше, поэтому мы надеемся, что будем с зерном и, конечно, с травяными кормами. Есть хорошая кукуруза, значит, у нас будет силос, будет энергия и будет молочко.