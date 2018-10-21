С любовью к природе. Школьники из Могилёва открыли экотропу

Новости Беларуси. Бережное отношение к природе со школьной скамьи. Ученики вместе с педагогами 45-й школы Могилёва открыли экологическую тропу под названием «Зелёная сфера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка заняла несколько месяцев.

На уроках труда старшеклассники мастерили скворечники. Причём каждый птичий домик сделан по индивидуальным чертежам. Интерьер скворечников аскетичен – птицы будут сами обустраивать своё жилье, а вот внешнее оформление школьники взяли на себя.

Украсили мхом, ветками, шишками и жёлудями. Но обязательное условие соблюдено – каждый скворечник оборудован жёрдочкой и кормушкой.

Около четырёх десятков домиков для птиц уже ждут новосёлов в соседнем со школой лесу. В самое ближайшее время на экологической тропе появятся домики для насекомых и таблички, которые расскажут о редких видах животных и растений.

Константин Конторщиков, ученик средней школы №45 Могилёва:

Мы вешаем скворечники на высоте около 2-3 метров, чтобы хищники не залезли и не попали в домик для птиц.

Ксения Кургина, ученик средней школы №45 Могилёва:

Всё связано между собой – животные, люди. Мы без них тоже не сможем существовать.

Екатерина Капралова, учитель биологии средней школы №45 Могилёва:

С большим интересом дети занимаются изучением природы родного края, проявляют себя с разных сторон. Кто-то любит ходить на экскурсии, кто-то писать исследовательские работы и их защищать.