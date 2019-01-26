Жильцы смогут выбирать необходимые виды работ. В Беларуси изменили подходы к проведению капремонта

Новости Беларуси. Борьба с приписками и возможность вместе с капремонтом сделать утепление фасада дома. В Беларуси изменили подходы к проведению капитального ремонта жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый порядок призван стать более клиентоориентированным – собственники смогут ещё на стадии проектирования выбрать, какие виды работ им необходимы. При этом вводить дома после капремонта можно теперь только после выполнения всего перечня работ, предусмотренного проектом. Раньше можно было ввести дом уже после первого пускового комплекса. В итоге ремонт продолжался, а на бумаге он был уже завершён. Только в столице в 2018 году таких домов было 159.

Янина Бобрович заселилась в свою квартиру в 1985 году. За 34 года стены дома прохудились, спасают батареи. Капитальный ремонт планируют провести в 2019 году. Жильцам уже сказали, что по этому поводу в апреле будет общее собрание. Янина Бобрович:

Топят, но оно всё выходит. Холодные стены. Или стены там пустые. У нас первый этаж, вообще. Собрание, сказали объявление напишут, тогда будут объяснять и говорить, что там.

Домов, которые построили до 93-го года, в Беларуси под 70%. Тепловые конструкции в них устарели, почти все такие дома требуют ремонта. Ранее утепление фасадов зданий было отделено от капремонта.

Новым Постановлением определён иной порядок: теперь ещё до начала разработки проекта на капремонт коммунальщики обязаны установить, нужно ли дом утеплять и какие источники финансирования? В Беларуси их два: либо за счёт бюджета, либо за средства собственников.

Евгений Поболовец, СТВ:

За счёт бюджета, состояние дома приведут к нормативному показателю, который был на момент строительства дома. Допустим, 1 см «термошубы». Если жильцы хотят утеплить дом лучше, то есть сделать «термошубу» толщиной 4 см, то эту разницу они оплатят из своего кармана. Нововведение заключается и в том, что теперь заказчик обязан предложить такой вариант ещё на стадии согласования проекта. И если жильцы согласятся, включить эти работы в капитальный ремонт..

Делать всё за раз – это как минимум втрое дешевле: не надо повторно штукатурить и красить фасады. Также изменён порядок ввода в эксплуатацию домов: теперь это можно делать только после выполнения всех работ. Раньше было как: ввели один подъезд из четырёх и отчитались о завершении капремонта. А потом обоснованные жалобы жильцов и приписки в статистике.

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Беларуси:

Только по Минску выявлено 159 таких объектов. Именно поэтому в Постановление включена такая норма, которая не позволит вводить объекты капитального ремонта без выполнения всего перечня, включённых в проектную документацию, работ.

При капремонте выполняется и ремонт балконов, но есть дома, где его делать не выгодно. Дешевле оборудовать лоджии. Благо, проектов, как это реализовать на практике, хватает. Есть и ещё одно важное новшество.

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости:

Теперь дома, где формой управления выбрано товарищество собственников, на общих основаниях имеют возможность принять решение и быть включёнными в титульный список, разрабатываемый местными органами власти. В 2019 году по стране планируют капитально отремонтировать 3 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Это порядка 3 % всего жилого фонда.