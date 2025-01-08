Жильцы дома по улице Васнецова столкнулись с непростой ситуацией – телеканал СТВ помог решить вопрос

Решение проблемного вопроса. Жильцы дома по улице Васнецова столкнулись с непростой ситуацией, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В одной из квартир, где никто не проживал, произошел пожар. После возгорания оконные проемы остались без стекла. Работники ЖКХ затянули их пленкой, но теплее не стало. С понижением температуры ощутили похолодание жители соседних квартир. Решить вопрос на местном уровне не получалось. И тогда жильцы обратились на горячую линию нашего телеканала. Вопрос сразу же сдвинулся с места.

Любовь Андреева, директор ЖЭУ № 1 Заводского района:

Специалистами ЖЭУ изначально после пожара были заделаны окна пленкой для предотвращения попадания туда птиц, а в дальнейшем при минусовых устойчивых температурах были выполнены работы по зашитию окон OSB-панелями.

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