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Жильцы дома по улице Васнецова столкнулись с непростой ситуацией – телеканал СТВ помог решить вопрос

08 января 2025 18:16
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Решение проблемного вопроса. Жильцы дома по улице Васнецова столкнулись с непростой ситуацией, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жильцы дома по улице Васнецова столкнулись с непростой ситуацией – телеканал СТВ помог решить вопрос-2

В одной из квартир, где никто не проживал, произошел пожар. После возгорания оконные проемы остались без стекла. Работники ЖКХ затянули их пленкой, но теплее не стало. С понижением температуры ощутили похолодание жители соседних квартир. Решить вопрос на местном уровне не получалось. И тогда жильцы обратились на горячую линию нашего телеканала. Вопрос сразу же сдвинулся с места.

Жильцы дома по улице Васнецова столкнулись с непростой ситуацией – телеканал СТВ помог решить вопрос-4

Любовь Андреева, директор ЖЭУ № 1 Заводского района:
Специалистами ЖЭУ изначально после пожара были заделаны окна пленкой для предотвращения попадания туда птиц, а в дальнейшем при минусовых устойчивых температурах были выполнены работы по зашитию окон OSB-панелями.

Напомним, ваша информация может стать поводом для сюжета. Звоните на телефон горячей линии 029-1-600-700. И мы поможем найти ответы на ваши вопросы.

# СТВ

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