Подарки в рамках марафона «Чудеса на Рождество» получили дети из неблагополучных семей

Не остаются без внимания дети из неблагополучных семей. Сотрудники ИДН совместно с активистами БРСМ заглянули в гости к ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все они получили поздравления и подарки. Социальная поддержка таким семьям оказывается постоянно. Ежемесячно проводится мониторинг, что позволяет своевременно предоставлять необходимую помощь.

Арина Цыпенкова, первый секретарь Советского районного комитета БРСМ: Успели поздравить порядка 20 семей. И, конечно, продолжим еще поздравлять наших маленьких деток и молодых инвалидов.

Алина Андриевская, участковый инспектор по делам несовершеннолетних Советского РУВД:

Это семьи, которые имеют положительную динамику, идут на исправление. За маленький срок, за маленькое количество времени, что они состоят на учете, они смогли показать, что они достойны того, чтобы жить нормальную, полноценную жизнь не под контролем сотрудников милиции.

Марафон «Чудеса на Рождество» проходит в рамках благотворительного проекта «Наши дети». Только в Советском районе прошло около 300 праздничных мероприятий.