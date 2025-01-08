В деревне Могилёвской области решат острый вопрос с весенними подтоплениями

Задачи на Год благоустройства для всех регионов масштабные. Примечательно, что двухмиллионный Минск начинает этот период с перевода водоснабжения на артезианские источники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это принципиально новый уровень качества жизни. А вот в одном из поселков Могилевской области в Год благоустройства решат не столь масштабную проблему, но вопрос крайне актуальный. Это поможет местным жителям не зависеть от капризов погоды. Юлия Мычка продолжит тему.

Улица Лесная в деревне Городщина превратилась в строительную площадку. Новая система водоотведения, которая заработает здесь уже в конце феврале, обещает поставить точку в проблеме, с которой местные жители мучаются уж не первый год. Малейшие осадки заболачивают огороды и подмывают фундаменты домов. Классический сюжет весны в Городщине: не двор, а болото – даже попал в TikTok. На место не раз выезжали специалисты, но решение вопроса требовало комплексного подхода и существенных финансовых затрат.

Оксана Гузова, председатель Буйничского сельского совета:

Вопрос подтопления в обращении стоит давно, где-то около восьми лет обращались. Особенно весной их подтапливало, несколько домовладений. Справлялись своими силами, можно сказать, приобщали МЧС, они помогали. Откатывали воду, но к хорошему результату не приводило.

В 2024 году объект включили в инвестиционную программу Могилевского района. Проект сложный. Чтобы учесть все нюансы, экспертиза длилась порядка двух месяцев, потребовалась доработка. В итоге оптимальным решением стало направить воду в городскую ливневку. Стоимость проекта – полтора миллиона рублей.

Юлия Петрова, начальник отдела архитектуры и строительства Могилевского райисполкома:

Проектными решениями был предусмотрен комплексный подход к данному вопросу, в связи с чем предусмотрено строительство ливневой канализации закрытого типа с принудительным водооттоком. В связи с чем была также установлена уже трансформаторная подстанция, которая будет обеспечивать энергопотребление данной КНС.

Из решения таких точеных вопросов складывается благоустройство всей страны. За последние годы в этом направлении сделано немало. Похвастаться современными дорогами и транспортными развязками может не только столица. Медицинское обслуживание, современные школы, яркие безопасные детские площадки, спортивные комплексы. Не только в цифрах, а в качественном измерении жизнь белорусов точно стала лучше.