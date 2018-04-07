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По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества

07 апреля 2018 13:03
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Новости Беларуси. По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Накануне главного христианского праздника на ярмарке в Гродно народные мастера делились секретами традиционного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества-1

По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества-3

Тканые пояса, глиняная посуда, пасхальные корзинки, сувениры из соломки, десятки техник оформления яиц и национальная выпечка. Жителям и гостям города предлагали приобрести всё необходимое к празднику – товары или навыки. Ведь прямо в центре города умельцы организовали мастер-классы по искусствам, которые внесены в список нематериального культурного наследия Беларуси.

По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества-5

По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества-7

Ольга Слиж, методист Мостовского районного центра ремесел:
Есть писанки. Это – драпанки. Отличаются тем, что писанки – рисуются воском, а драпанки, когда рисунок наносится на окрашенное яйцо.

По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества-9

По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества-11

Алла Сидорик, заведующий отделом ремесел и традиционной культуры Зельвенского района:
На Зельвеньшчыне есць свой звычай выпечкі такіх кулічоў. Гэта дражжавое цеста на апары, як і заўсёды рабілі нашы бабулі. Звычайна у нас пакрываліся вось такой бялковай змессю, пасыпалася пасыпачкай і пісалася букаўка ХВ – Хрыстос Уваскрос.

По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества-13

Эти элементы нематериального культурного наследия характерны именно для Гродненской области. Организаторы ярмарки постарались таким образом не только рассказать историю своего края, но и помочь горожанам превратить главные атрибуты Пасхи в настоящие произведения искусства.

По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества-15

По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества-17

# общество # Фотофакт # Пасха # Ольга Слиж # Алла Сидорик

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