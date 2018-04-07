По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Мастера из Гродно поделились секретами творчества

Новости Беларуси. По какому рецепту испечь кулич, как оригинально расписать пасхальные яйца? Накануне главного христианского праздника на ярмарке в Гродно народные мастера делились секретами традиционного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тканые пояса, глиняная посуда, пасхальные корзинки, сувениры из соломки, десятки техник оформления яиц и национальная выпечка. Жителям и гостям города предлагали приобрести всё необходимое к празднику – товары или навыки. Ведь прямо в центре города умельцы организовали мастер-классы по искусствам, которые внесены в список нематериального культурного наследия Беларуси.

Ольга Слиж, методист Мостовского районного центра ремесел:

Есть писанки. Это – драпанки. Отличаются тем, что писанки – рисуются воском, а драпанки, когда рисунок наносится на окрашенное яйцо.

Алла Сидорик, заведующий отделом ремесел и традиционной культуры Зельвенского района:

На Зельвеньшчыне есць свой звычай выпечкі такіх кулічоў. Гэта дражжавое цеста на апары, як і заўсёды рабілі нашы бабулі. Звычайна у нас пакрываліся вось такой бялковай змессю, пасыпалася пасыпачкай і пісалася букаўка ХВ – Хрыстос Уваскрос.