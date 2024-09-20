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Женский форум БРИКС принимает 20 сентября Санкт-Петербург

20 сентября 2024 06:29
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В Санкт-Петербурге 20 сентября продолжит работу IV Евразийский женский форум. Он объединил рекордное количество гостей из 126 стран. Это представители Китая и Индии, Турции, Сербии, Кипра и Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женский форум БРИКС принимает 20 сентября Санкт-Петербург-2

Официальная делегация Беларуси участвует в мероприятиях форума под руководством спикера Совета Республики Натальи Кочановой. Проходят двусторонние встречи, работают секции. Главная тема для обсуждения – роль женщины в укреплении доверия и глобальном сотрудничестве. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это великолепная площадка, где мы можем говорить, доносить правду о своей стране, и где мы понимаем друг друга абсолютно. Даже несмотря на то, что мы из разных стран нашей планеты, у нас полное единодушие в тех вопросах, которые мы обсуждаем здесь, на Евразийском форуме. Прежде всего это роль нас, женщин, объединительная сила нас, женщин, в стремлении к миру, к гармонии, к совершенству. 

Сегодня речь пойдет о дипломатии и геополитике, новой экономической реальности, здоровом обществе и социальном благополучии, сохранении традиций и культурном многообразии. Основное событие дня – Женский форум БРИКС. 

# Международное сотрудничество

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