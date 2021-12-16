Выбирайте синие и зелёные оттенки. Узнали у визажиста, какой макияж будет актуален в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь «подмигнем» Водяному Тигру кошачьим глазом. Хозяин года оценит ваше внимание, как и все оттенки морских водорослей и экзотических рыб. Не обойдется праздник без золота и серебра. Подчеркните сияние украшениями тон в тон и блистайте.
Наталья Ткачева, визажист:
В этом макияже я использовала оттенок приглушенной зелени, чтобы подчеркнуть цвет глаз модели. Актуально делать разъемы, стрелочки двойные сверху и снизу. Между ними положили оттенок шкуры тигра разбеленный, добавили туда блестки. Кошачий глазик у нас получился вытянутый, продлили стрелочку немного во внутренний уголок.
Забудьте про звериные узоры. Полосатый хищник не потерпит конкуренции. В тренде легкие, воздушные брови. Брежневские с зачесом наверх сыграли свою модную роль. Для губ выбирайте классику. В будущем году задавать тренд будет алый.
Наталья Ткачева:
Это оттенки воды. Мы сделали хвост русалки чешуйчатый, в оттенках – это изумруд, зелень. Снизу мы добавили оттенок модный Very Peri – это синий с краснотой, уходящий в фиолетовый цвет. Что касается блесток и перламутра, то это больше для новогодней ночи, чтобы создать настроение.
Здоровая сияющая кожа – ваша визитка. Взгляд освежит консилер. Хайлайтер добавит мерцания скулам. Бронзер создаст эффект загорелого лица.
Наталья Ткачева:
В этом макияже мы использовали оттенок красного, правда, не алый, а ягодный, потому что подбирали цвет, который больше подойдет нашей модели. Чтобы поддержать цвета Водяного Тигра, я добавила на слизистую нижнего века оттенок изумрудно-бирюзовый. На смену цветным стрелкам приходят стрелки глиттерные. Двойная стрелочка, которая идет по складке над подвижным веком, можно нарисовать яркую, блестящую стрелочку.