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Женские молодежные отряды охраны правопорядка созданы в Полоцке

07 апреля 2016 10:40
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Вот так оперативно работают юношеские молодёжные отряды добровольной дружины. Они патрулируют улицы и массовые мероприятия, а также помогают подросткам, состоящим на профилактическом учёте.

А с этого года на страже порядка стоят и женские молодёжные отряды. В Полоцке около 50 девушек вступили в ряды дружины.

Каждую среду активисткам раздают листовки и жилеты, далее они вместе с сотрудниками ГАИ отправляются по специально назначенным маршрутам.

На первый рейс дружинница проходит специальную подготовку: использовать приёмы рукопашного боя хрупким девушкам не приходится. Рядом с дружинница ми всегда находится сотрудник ГАИ. За хорошую работу активисток ждёт хороший бонус – рекомендация для получения образования в учебном заведении силовых структур.

# общество # Фотофакт # Молодежь Беларуси # Юлия Зайцева # Анна Серко

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