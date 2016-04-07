77-летняя пенсионерка из Брестской области по просьбе жителей стала старостой сразу двух деревень

Новости Беларуси. То, что модно людям помогать, доказала героиня сюжета. Староста сразу двух деревень в Бресткой области выбрала жизненное кредо решать проблемы живущих рядом.

Вера Усович, жительница деревни Долгое:

Выхожу из дома, беру палку в руки, чтобы легче было идти, и пошла. Два километра в пути.

И такой марш-бросок едва ли не каждый день. Веру Усович выбрали старостой и в родном Долгом, и в соседней Суховщине. Энтузиазма пенсионерки, которой через пару месяцев 78, хватает сразу на две деревни.

Стать старостой деревни самую возрастную ее жительницу просили всей округой: она и с трактористом договорится, и «сотки» к посевной справедливо поделит. Отказать соседям не позволила совесть. Пенсионерка уверена: идеальный порядок должен быть не только в доме и в собственном дворе.

Вера Усович, жительница деревни Долгое:

Надо отремонтировать дорогу. Обратилась в райисполком. Райисполком принял меры. Привезли гравия, подсыпали. И стала хорошая дорога.

Евгения Красько, жительница деревни Долгое:

Она, конечно, незаменимый человек. У нас таких людей больше нет в селе.

Это по паспорту Вера Петровна пенсионерка. Но и в почтенном возрасте энергии ей не занимать. Двигаться хочется каждую минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Усович, жительница деревни Долгое:

Когда сядешь, уже не то, ноги болят. Посидишь немного, уже и ноги не хотят идти.

А вот оставить любимую работу пришлось, по мнению самой бабушки, уж очень рано – в 58.

Вера Усович, жительница деревни Долгое:

Раз сила была, то и хотелось поработать.

Забор вокруг дома старосты деревни имеет лишь условные границы. Забота не только о себе, но и о ближнем – ее кредо на всю жизнь.