Прямой эфир

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля православные верующие

07 апреля 2016 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля православные верующие. Это один из самых великих двунадесятых праздников. Считается, что именно в этот день на Марию сошел Дух Святой и она зачала Богомладенца Иисуса. Слово «благовещение» означает «добрая, радостная весть», весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти.

Как известно, у православных сейчас Великий пост, но в честь праздника допускается его послабление. В храмах принято освящать хлеб и соль. В народном представлении Благовещение совпадает с началом весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Церковные праздники

Другие новости рубрики

Все новости
Неделя моды в Минске соберет 30 дизайнеров из России, Германии, Великобритании, Польши и Грузии
07 апреля 2016 06:25

Неделя моды в Минске соберет 30 дизайнеров из России, Германии, Великобритании, Польши и Грузии

Температурные рекорды в Беларуси: 6 апреля в Брестской области столбик термометра преодолел отметку плюс 26
07 апреля 2016 06:12

Температурные рекорды в Беларуси: 6 апреля в Брестской области столбик термометра преодолел отметку плюс 26

В Минске прогремела первая гроза - апрель еще удивит обильными осадками и высокой температурой
06 апреля 2016 17:56

В Минске прогремела первая гроза - апрель еще удивит обильными осадками и высокой температурой