Новости Беларуси. Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля православные верующие. Это один из самых великих двунадесятых праздников. Считается, что именно в этот день на Марию сошел Дух Святой и она зачала Богомладенца Иисуса. Слово «благовещение» означает «добрая, радостная весть», весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти.

Как известно, у православных сейчас Великий пост, но в честь праздника допускается его послабление. В храмах принято освящать хлеб и соль. В народном представлении Благовещение совпадает с началом весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.