Женская консультация открылась в Советском районе

Новости Беларуси. Для женщин Советского района открытие консультации – значимое событие. Ведь, чтобы получить помощь специалистов, раньше они были вынуждены преодолевать длинную дистанцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Консультация открыта на базе 30-й городской поликлиники. В ней женщины смогут вылечить зубы, избавиться от недомогания и, конечно, получить акушерско-гинекологическую помощь.

Владимир Стриженок, депутат Минского городского Совета депутатов:

Это был мой наказ, когда я был кандидатом в депутаты. Мы его выполнили.

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района:

Я хочу пожелать всем женщинам здоровья. Здоровая женщина – это здоровая семья, а здоровая семья – это здоровое общество.