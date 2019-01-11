В Китае открыли Центр изучения Беларуси

Новости Беларуси. Под знаком образования пройдет год Беларуси в Китае. До конца 2019-го запланировано множество мероприятий: форумы, фестивали, конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым в череде событий стало открытие Центра изучения Беларуси. Торжественная церемония состоялась в Даляньском политехническом университете с участием министра образования нашей страны. Планируется, что университеты двух государств в нынешнем году наладят еще более тесные контакты, а студенты чаще будут обмениваться визитами.