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В Китае открыли Центр изучения Беларуси

11 января 2019 19:26
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Новости Беларуси. Под знаком образования пройдет год Беларуси в Китае. До конца 2019-го запланировано множество мероприятий: форумы, фестивали, конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае открыли Центр изучения Беларуси -1

Первым в череде событий стало открытие Центра изучения Беларуси. Торжественная церемония состоялась в Даляньском политехническом университете с участием министра образования нашей страны. Планируется, что университеты двух государств в нынешнем году наладят еще более тесные контакты, а студенты чаще будут обмениваться визитами.

В Китае открыли Центр изучения Беларуси -4

Предусмотрена также реализация специальной программы «Образовательная карта Беларуси» для представителей разных сфер, которые смогут посетить нашу страну для ознакомления с процессом обучения в школах и вузах.

В Китае открыли Центр изучения Беларуси -7

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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