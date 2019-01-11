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В Заводском районе построили горки из искусственного снега: чем отличаются от обычных

11 января 2019 19:18
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Новости Беларуси. В Минске не все горки, которые горожане используют для катания, обустроены правильно. А вот в Заводском районе специальные снежные склоны открыли на улицах Голодеда, Селицкого и Жилуновича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Заводском районе построили горки из искусственного снега: чем отличаются от обычных-1

Горки построили из искусственного снега, так что они простоят долго и не развалятся даже при небольшом потеплении. Кроме того, съезды огорожены деревянными бортиками, а вдоль трассы установлены снежные барьеры. И все-таки лучше не забывать о шлемах и налокотниках.

В Заводском районе построили горки из искусственного снега: чем отличаются от обычных-3

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:
У нас существуют пункты проката тюбингов, ледянок, где при прокате инструкторы дают четкую инструкцию катания.

# Зимние виды спорта # общество # Фотофакт

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