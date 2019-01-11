В Заводском районе построили горки из искусственного снега: чем отличаются от обычных
Новости Беларуси. В Минске не все горки, которые горожане используют для катания, обустроены правильно. А вот в Заводском районе специальные снежные склоны открыли на улицах Голодеда, Селицкого и Жилуновича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Горки построили из искусственного снега, так что они простоят долго и не развалятся даже при небольшом потеплении. Кроме того, съезды огорожены деревянными бортиками, а вдоль трассы установлены снежные барьеры. И все-таки лучше не забывать о шлемах и налокотниках.
Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:
У нас существуют пункты проката тюбингов, ледянок, где при прокате инструкторы дают четкую инструкцию катания.