В Заводском районе построили горки из искусственного снега: чем отличаются от обычных

Новости Беларуси. В Минске не все горки, которые горожане используют для катания, обустроены правильно. А вот в Заводском районе специальные снежные склоны открыли на улицах Голодеда, Селицкого и Жилуновича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горки построили из искусственного снега, так что они простоят долго и не развалятся даже при небольшом потеплении. Кроме того, съезды огорожены деревянными бортиками, а вдоль трассы установлены снежные барьеры. И все-таки лучше не забывать о шлемах и налокотниках.