Женщины года - 2014: 30-летняя мама восемнадцати детей, заместитель гендиректора и хозяйка агроусадьбы

В магазинах, наверняка, чаще бывают женщины (чаще, чем мужчины) и лучше разбираются в ценах и качестве потребительских товаров! Но не только в этом прекрасная половина человечества состязается с нами. И не только с нами, не только с мужчинами – у женщин своя конкуренция! 14 марта в Беларуси подведены итоги конкурса «Женщина года». Опять женский праздник! Не зря ведь подшучивают: шел девятый день восьмого марта (сегодня, правда, седьмой, но в понедельник, когда эту программу покажут в повторе, будет как раз таки девятый). Успешные, деловые и, конечно, красивые героини, претендовавшие на звание «Женщина года» – в следующем сюжете Татьяны Ревизоре.

В это трудно поверить, но Катя – мама восемнадцати детей. Четверо из них свои, остальные приемные. Впрочем, это слово в их семье, где все родные, принципиально избегают.

Всех накормить, собрать в школу, садик и, конечно же, никого не обделить заботой и вниманием – задача не из простых, но здесь Катя может дать мастер-класс. Кстати, она не только мама, но и бизнесвумен. Все это женщина совмещает с учебой в магистратуре по специальности «Психология». И как ни удивительно, успевает везде!

Екатерина Станкевич, родитель-воспитатель дома семейного типа:

Вот здесь занимается моя самая любимая хоккейная команда! Пацаны, физкульт-привет!

Некоторые из ребят занимаются спортом уже на серьезном уровне. И уж точно никто не остается без внеклассных увлечений.

Екатерина Станкевич, родитель-воспитатель дома семейного типа:

Конечно, здесь не все кружки, потому что их очень много, а доска, к сожалению, очень маленькая.

А во время каникул они путешествуют большой семьей. Европа, Куба, Индия, Египет – на карте остается все меньше не отмеченных мест.

Екатерина Станкевич, родитель-воспитатель дома семейного типа:

Все удивляются, потому что вокруг все время, каждую секунду кто-то говорит слово «мама». Еще у меня такая есть особенность: я люблю одевать детей в один цвет, когда все в желтом или все в красном, в оранжевом. Поэтому иногда думают, что мы какая-то спортивная команда.

Есть у семьи и своя база отдыха. Но очень часто выходные они проводят, выступая на благотворительных концертах. И мама здесь – настоящий худрук.

Кате – тридцать. Разница в возрасте со старшими детьми, которые пришли в ее дом подростками, стирается все больше. И вот – поворот!

Божена – дочка Катиной воспитанницы Ульяны. Девушка пару лет назад создала свою семью и теперь ждет второго ребенка. Замужем и Алина, готовится стать матерью и она.

Алина Павлюченко, приемная дочь:

Первым делом я позвонила своей маме, рассказала ей. Естественно, моя мама была тоже рада, как я.

Бывает, что Катя сталкивается с непониманием со стороны других. Дескать, зачем столько детей? Но у этой женщины на все есть ответ.

Екатерина Станкевич, родитель-воспитатель дома семейного типа:

Для меня это нетрудно, потому что мне это нравится. Нравится видеть счастливых детей. Нравится видеть удачливых детей. Нравится видеть их счастливые глаза и их счастливые лица. Конечно, многодетные семьи – это очень классно. Дружная команда!

***

Елена Корожан, заместитель генерального директора по экономической части мясокомбината:

Женщина-руководитель уже не новость. Оцениваю по уму, по знаниям, по влиянию на ситуацию.

Это сейчас Елена Ивановна – заместитель генерального директора по экономической части крупнейшего мясокомбината страны. А эти фото переносят нас на четверть века назад. Как раз тогда выпускница нархоза сделала судьбоносный шаг.

Елена Корожан, заместитель генерального директора по экономической части мясокомбината:

По окончании института я пришла совсем девчонкой. Работала здесь в должности бухгалтера, в этом кабинете №108 в течении десяти лет.

Но ностальгии - не время! В подчинении Елены Ивановны три отдела. Все – стратегические. Позже она расскажет, что главный секрет предприятия в грамотном управлении и эффективном менеджменте. Но и без качества – никуда.

Елена Корожан, заместитель генерального директора по экономической части мясокомбината:

Наши сотрудники покупают только нашу продукцию. Они знают, как она производится. То есть те традиции, которые закладывались изначально, нами соблюдаются, поддерживаются и передаются из поколения в поколение.

На этом мясокомбинате более тридцати лет проработала мать Елены Ивановны, трудится здесь и ее супруг.

Елена Корожан, заместитель генерального директора по экономической части мясокомбината:

Я люблю работу, наши удачи, успехи. Но самое главное достижение в жизни – это дети.

***

Сошли снега и на этой не киношной улице Заречной. Весна на пороге, а значит и новый туристический сезон уже на подходе.

Алла Поликарпук, хозяйка агроусадьбы:

Гости дорогие, проходите в дом!

В агротуризме Алла Алексеевна уже восемь лет. Говорит, вдохновила увиденная под Минском усадьба. В таком начинании, но под родным Кобрином, они были едва ли не первопроходцами, поэтому без опыта пришлось непросто. Помогло вдохновение: Алла, художник по образованию, смогла придать своему участку колорит. Хотя и без этого у места своя история.

Алла Поликарпук, хозяйка агроусадьбы:

Тут находятся наши древние постройки с 1903 года. Они пережили и Великую Отечественную войну.

Как раз-таки этот старинный домик в сезон становится самым желанным. Есть здесь и особый музей. Коллекцию для него собирали буквально по бабушкиным сундучкам. Некоторые экспонаты вызывают у постояльцев замешательство.

Алла Поликарпук, хозяйка агроусадьбы:

Это кувалда, кололи дрова, забивали колья. Очень тяжелая. Иностранцы говорят – древний крикет.

Так в крикет, конечно, никто не играл. А вот у другого способа нетипично размяться поклонников немало. В том числе и из тех, кто приехал издалека.

Алла Поликарпук, хозяйка агроусадьбы:

Приезжают, увидев эту кучу дров, говорят: дайте топор, хочется размять мышцы! Это как нам съездить в Африку и кокос расколоть. Экзотика.

Кстати, достаточно часто бывают здесь и европейские ценители уже «дикого» туризма.

Алла Поликарпук, хозяйка агроусадьбы:

Представьте, там леса частные. Он не поедет, как у нас, в лес, не поставит палатку. Нельзя. А у нас они отрываются. Такой был ливень. И голландцы. Я говорю, давайте в дом, места полно свободного – ночуйте. Нет, мы будем в палатке.

Впрочем, такой экстрим на любителя, а вот гастрономическая часть по вкусу всем. Для своих постояльцев Алла Алексеевна, как радушная хозяйка, устраивает праздник живота. В ее меню есть даже старинные белорусские блюда. Кстати, многие рецепты разлетелись по разным уголкам мира.

Алла Поликарпук, хозяйка агроусадьбы:

Немцы больше любят жаренные колбаски. Голландцы что-то с зеленью, бобами, спаржевой фасолью. Японцы кушают все, что поставишь. Но им нельзя ставить много, потому что они съедают все, чтобы не обидеть хозяйку. Поэтому надо знать их меру, чтобы они не переели.

Она признается: планирует и дальше развивать свою усадьбу. Тем более, задействована в бизнесе уже вся семья.

Алла Поликарпук, хозяйка агроусадьбы:

Очень любя свою республику, мы хотим показать от души, какие мы люди – белорусы. Мы доброжелательные, гостеприимные, творческие. Рады стараться. И для страны это полезно, потому что иностранец оставляет деньги не только на агроусадьбе – в магазине, в музее, ресторане. Это же все деньги, которые получает регион, район или область.

Плотные графики героинь этого репортажа едва ли пересекутся в обычных условиях, но сегодня эти женщины собрались в одном зале. Зале, в котором не смолкают поздравления и овации.

Каждая из них стала «Женщиной года» в своей номинации.

Но высокий титул лишь подтверждение того, что самые главные награды в жизни они получили вне конкурса.