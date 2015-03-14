Награждение победительниц конкурса «Женщина года – 2014» состоялось в Минске 14 марта

Новости Беларуси. Сорок три новых примера для подражания. 14 марта стали известны имена победителей ежегодного конкурса «Женщина года». За такое почетное звание изначально боролись более 500 представительниц прекрасного пола. Врачи, учителя, экономисты, политики и многодетные мамы встретились 14 марта на торжественной церемонии.

Изо дня в день, от палаты к палате, от пациента к пациенту. В таком ритме сердце Ирины бьется уже 28 лет, из них 25 — в роли заведующей кардиологии. Институт, интернатура и работа на износ — тот путь, по которому шла эта, хрупкая с виду, женщина к своей мечте — стать настоящим врачом.

Ирина Головач, заведующая 1-м кардиологическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска:

Работать терапевтом — это и большое терпение, и кропотливый труд. Очень часто приходится принимать сиюминутные решения в выборе тактики, чтобы не упустить время. Весь медперсонал на это настроен. Если бы мне снова предложили в жизни сделать выбор, я бы все равно работала врачом.

14 марта Ирина сменила белый халат на элегантный костюм — за деловые качества и профессионализм ее признали лучшим руководителем Минска. Конкурс «Женщина года Беларуси» проходит уже в седьмой раз, на праздничной церемонии собрались финалистки со всей страны. Врачи, учителя, экономисты, и многодетные мамы — всего 43 лауреата в 5 номинациях.

Юлия Матяш, СТВ:

За этим дипломом стоят годы, а то и десятилетия упорного труда. Но для того, чтобы стать женщиной года Беларуси, не обязательно быть успешным политиком, успешным лидером или руководителем крупного предприятия. Конкурс подчеркивает роль женщины, прежде всего, как мамы. Именно поэтому две из пяти номинации посвящены воспитанию детей и молодежи.

Ольга Кошевенко, лауреат конкурса «Женщина года–2014» в номинации «За верность Белорусскому союзу женщин»:

Женщина года должна выделяться среди всех остальных. Эта женщина, которая с большой отдачей работает там, где ей судьбой предназначено.

Надежда Ермакова, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Это большой стимул для всех женщин, которые завтра могут быть представлены. Чтобы мы не боялись, чтобы мы не смущались, чтобы мы просто старались.

За годы проведения конкурса его лауреатами стало около 350 женщин, среди которых и наши олимпийские чемпионки — Дарья Домрачева и Алла Цупер. Сегодня примеров для подражания стало больше, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, член ОО «Белорусский союз женщин»:

Я бы хотела, чтобы к этому конкурсу приобщилось больше молодых белорусок, потому что этот конкурс для них, у них впереди жизнь. Будут делать судьбу с тех, и это будет определенный пример с тех, кто, может быть, сегодня выйдет на сцену.