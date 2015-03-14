В Беларусь пришла весна

«Весна. У женщин подрастают ноги» – писал один хороший поэт. Но не только радости приносит весна, но и тревоги. Тему продолжит Илона Волынец.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

В этом году ранняя весна. Одними из первых, кто прилетел, в двадцатых числах февраля это были, конечно, жаворонки. За ними появились скворцы, чибисы.

Еще мальчишкой он с любопытством наблюдал за птицами. Сегодня это его профессия. Изучением пернатых Семен Васильевич занимается более 20 лет. Впечатляет и личная статистика орнитолога: из 325 видов птиц, обитающих в Беларуси, он лично видел 270. Любимица Семена Васильевича – сизоворонка. Встретить эту красавицу в природе – редкая удача. Птица занесена в красную книгу.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Развивается у нас такое движение, называется бердвотчинг. Это когда наблюдают за птицами. И многие увлекаются этим хобби, которое, по сути, является, наверное, одним из лучших для семейного отдыха, для времяпрепровождения на природе.

Кому – бердвотчинг, а кому и любимая рыбалка.

Илона Волынец, корреспондент:

На улице плюсовая температура, у берега вода. Лёд активно тает, заметно, что он хрупкий. Но подойти к тем отчаянным рыбакам мы, пожалуй, не рискнем.

Трое смельчаков закинули удочки аккурат посреди водоема. А ведь такая рыбалка может в любой момент стать последней. Что и произошло на Чижовском водохранилище в Минске. Под лед провалились два рыбака. Одного доставили в больницу с общим переохлаждением, другого спасти не удалось.

Михаил Герасимчик:

Я бежал по кругу, по берегу. Подползал по льду, потому что бежать было бессмысленно.

Героем леденящей душу истории непроизвольно стал и житель Несвижского района. Михаил Герасимчик приехал в Минск в командировку. Вечером, прогуливаясь вдоль набережной, мужчина услышал детский крик. Как выяснится позже, мальчик решил сократить путь по льду водоема. Михаил, не задумываясь, бросился ребенку на помощь. Но под лед провалился и сам.

Михаил Герасимчик:

Я ему говорю: берись за шею. Он молодец, взялся. И мы повисли на обрывке льда. И уже незнакомый человек собой ломал лед и добрался до нас.

Кто спас их с мальчиком, Михаил не знает до сих пор. Все произошло так быстро, что сказать спасибо незнакомцу он просто не успел. Но то, что все трое остались живы – это чудо, ведь, как говорят специалисты, человек способен находится в ледяной воде не более 5-7 минут.

Александр Чечнев, водолаз-спасатель Минской городской организации ОСВОД:

После пяти минут кровь сгущается, сердце не может ее протолкнуть. И вроде ты живой – сердце стучит, почки работают, но в то же время кровь, свернувшись, все это закупоривает. И ты можешь просто умереть.

Свой улов неохотно показывает Александр. Таких рыбок разве что коту на ужин. Рыбак с 30-летним стажем лед на прочность проверять не стал, закидывал удочку у берега.

Александр Мыслицкий, рыбак:

Насколько я понимаю, они там стоят, бегают. По-моему, там рыбалки никакой нет.

За отчаянными рыбаками на середине водоема пристально следят спасатели. Специнструмент наготове.

Илона Волынец, корреспондент:

Спасательная доска рассчитана на два человека. Здесь весло, багор. Конечно, важна оперативность спасателя. Что ж, давайте попробуем. Главное, хорошо оттолкнуться.

Март – сезон хрупкого льда и паводка. Исторический район Гомеля Монастырёк с незавидной периодичностью превращается в настоящую Венецию: местные жители, как гондольеры, гордо правят своими лодками между соседских заборов. Происходит такой метаморфоз приблизительно раз в десять лет, когда река Сож выходит из берегов. Последний раз большая вода в Монастырёк приходила в позапрошлом году.

Василий Петрович Поддубный отлично помнит, как вешние воды на пару недель загнали всю семью на чердак. Но в этом году, убежден хозяин, переживать не стоит.

Василий Поддубный:

Ставили мерку. За час прибывал сантиметр воды. Вот 24 часа – 24 сантиметра воды прибывало.

Не ждёт подвоха от реки в этом году и сосед Василия Петровича по Речному переулку Александр Алексеевич Екименко. Лодку из подвала даже и не думает доставать. Вместо этого готовится к будущим паводкам: новый дом для дочери строит с учётом водной опасности. За 40 лет, которые мужчина здесь живёт, свой участок он поднял больше чем на три метра.

Александр Екименко:

В этом году она даже из берегов не выйдет, по моим подсчетам. Снега нет. В России есть. Обычно нас Смоленск подтапливает.

Весеннее половодье не помешает и аграриям. Сказалась малоснежная зима. На Брестчине уже кипят полевые работы. В других регионах ведут последние приготовления.

Илона Волынец, корреспондент:

Эта самоходная машина используется для внесения жидких минеральных удобрений в почву. Она выйдет в поле одной из первых. Давайте проверим, готова ли техника к работе. Заводим. А теперь запускаем устройство, из которого и будет подаваться удобрение.

Сельхозпредприятие «Гастелловское» – одно из самых сильных в Минском регионе. Здесь выращивают зерновые, овощные культуры. К посевной в хозяйстве готовы: техника, как говорится, на мази.

Александр Хрипач, главный инженер ОАО «Гастелловское»:

От нашей работы, работы тружеников сельского хозяйства, зависит благосостояние нашей страны.

Весне радуются и наши четвероногие друзья. Заметно оживились обитатели Минского зоопарка. Начинается время брачных ухаживаний.

Илона Волынец, корреспондент:

Одним из первых весну почувствовал бурый медведь Тристан. Мишка уже проснулся. Как видите, он в отличной форме и уже нежится на солнышке.

Ждут в зоопарке, как и на многих сельских подворьях, главных вестников весны – аистов.