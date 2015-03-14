Как пытаются «нагреть» покупателей в Беларуси и что с этим делать?

Реальное качество товаров и услуг, к сожалению, не всегда совпадает с рекламой. Впору размещать в телеэфире антирекламу, что и сделали столичные власти, разместив на сайте Мингорисполкома «черный список». «Чёрный список» фирм, к которым не рекомендуется обращаться: чтобы окна не поставили криво или вместо Елисейских полей не отправили смотреть агрогородок в Козловщинском сельсовете Поставского района Витебской области - есть и в Беларуси деревня Париж! Как пытаются «нагреть» покупателей и что с этим делать? Рассказывает Ольга Коршун.

Пенсионерка Елена Ивановна еще долга не спала в ту ночь, напуганная мясом, которое накануне купила в магазине.

Елена Жуковская:

Купила хорошую свинину, розовую, красивую.

Пустила на фарш, а самые лакомые кусочки отдала коту. Ночью пенсионерка проснулась попить воды и заглянула на кухню. Мясо, оставленное питомцу, светилось. Явно не от счастья.

Елена Жуковская:

Очень даже ярко светится. Такой свет, как от фонарика, который вот-вот на исходе скоро.

Пролить свет на проблему в нашей стране можно только в одной лаборатории в Витебске. Но, к сожалению, фарш, перченый и соленый, на экспертизу уже не берут.

Впрочем, с такими кулинарными чудесами сталкиваются многие. Даже Аристотель писал о свечении мяса. Скорее всего, в заблуждение нас вводят фотогенные бактерии. Но хуже, когда это делают сами продавцы. В Жодино под видом свинины продавали мясо собак. Покупатели раскусили обман только после снятия пробы, не совсем приятной.

На этом беды Елены Ивановны не закончились. Свинью ей подложили и на выставке меда.

Елена Жуковская:

Рекламируют мед. Говорят, покупайте мед «Мир меда и здоровья». И вот я приобрела этот мед.

Натуральный с виду продукт проявил не лучшие качества. Не одну ложку дегтя, а точнее сахара, в бочках с медом обнаружили и гродненские эксперты. Выставку-ярмарку «Мир меда» в этом городе пришлось закрыть.

Елена Жуковская:

Он постоял у меня и отслоился намного. Какая-то черная жидкость.

***

Чтобы увидеть источник мучений и бессонных ночей Татьяны Митрофановны, не нужно быть экспертом. Через окно в квартиру пенсионерки льется не только солнечный свет, но и дождь, и снег.

Татьяна Дудко:

Отлива со стороны улицы нет, дожди пойдут – все будет заливаться. Подоконник весь лежит на батарее.

Когда окно дало первую трещину, пенсионерка обратилась в стройтрест, работники которого откровенно схалтурили. Письменная жалоба, съемочная группа – и дело сдвинулось с мертвой точки.

***

В этот кабинет стекаются жалобы многих минчан. В прошлом году здесь провели 17 тысяч консультаций. Многие обиженные и обманутые потребители доводят дело до суда. В минувшем декабре Владимир Самуилович каждый день, как на работу, ходил на заседания и слушания. Практически во всех случаях Фемида была на его стороне.

Владимир Пучик, заместитель начальника отдела по контролю за рекламой и защите прав потребителей управления торговли и услуг Мингорисполкома::

Наш потребитель получит 20 миллионов, грубо говоря. Да. И плюс столько же будет штраф в бюджет по месту рассмотрения иска.

Но защищаться от недобросовестных продавцов с каждым годом все сложнее. Больше всего жалоб на интернет-продавцов. Мингорисполком решил бороться с ними их же оружием. В сети появился черный список, в которой попали 12 белорусских компаний.

Владимир Пучик:

Он будет пополняться. В случае, если нарушения предприятиями будут устранены, естественно, они из этого перечня будут исключаться.

***

Наталья:

Повышенный тон, хамство, грубость. Таможенный комитет тоже бы обрадовался, если бы это все увидел. Угрожать как? Угрожать законом.

Такие впечатления остались у Натальи, которой «посчастливилось» купить телефон в фирме, возглавляющей черный список. Деньги за некачественный товар ей вернули быстро – у девушки свой интернет-магазин, по образованию она юрист. Но на этом Наталья не остановилась и развернула целую интернет-кампанию против недобросовестной фирмы. В итоге помогла еще троим вернуть деньги и отстоять права.

Наталья:

Хамство откровенное. Не хотят ругаться, не хотят связываться. То есть последний возврат денег был чуть ли не силком.

***

Эта хрупкая и милая женщина – гроза многих завмагов. Елена – инспектор Минторга. От ее зоркого взгляда не скроется ни один гнилой овощ и фрукт.

Елена Помитинская, заместитель начальника отдела контроля по Минску торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Вот здесь следы плесени. Гниль и плесень.

Она знает самые опасные места в магазине и без наводки находит все нарушения.

Елена Помитинская:

Мы берем упаковку, читаем. На самом деле товар произведен в России (Это влияет на цену?). Это не влияет на цену. Возможно, это может влиять на выбор потребителя.

С начала 2014 Минторг приостанавливал работу 159 объектов торговли и общепита. Самые крупные магазины сдались под напором инспекторов. Такие проверки продолжаются и сейчас. Результат нашего рейда для некоторых, в буквальном смысле, плачевный.

Сотрудница магазина:

Работать некому. Три кассира и старший кассир. И на сегодняшний день три продавца. Все. И один завотделом на весь зал.

Слезы, просьбы и взятки – этим Наталью Валерьяновну не возьмешь. Женщина, в чьей власти приостановить работу магазина, всегда носит с собой диктофон. Был случай, когда нарушитель так настаивал на взятке, что начал угрожать. Пришлось обратиться в милицию, где и посоветовали держать ухо востро.

Наталья Василевская, начальник отдела контроля по Минску торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Практически 85 процентов всех жалоб касаются цен, ценообразования. Это связано и с отсутствием ценников, и с несоответствием ценников, и даже с тем, что человек берет акционный товар, приходит на кассу, а цена на кассе оказывается совершенно другой.

Проводим эксперимент: в корзинку кладем случайные продукты и несем на кассу.

Наталья Василевская:

Говорить, а лучше показывать можно? 5 900, но где 6 100? Я не вижу никаких 6 100. И скидка стоит – 0. Как-то непонятно, а что будет в чеке? Чья вина, что неправильно оформлен ценник?

Кажется, мелочь, а неприятно. Кстати, под защитой закона и Минторга не только покупатели магазинов, но и любители общепита.

Ольга Коршун, корреспондент:

Оказывается, в каждом ресторане или кафе вам должны предоставить не только меню, рассказать, что в него входит, рассказать стоимость блюда, но и рассказать о его калорийности. Давайте на практике проверим, как работает это правило.

- А можете мне сказать, сколько в этой златке калорий?

- 300 калорий.

- А откуда вы знаете? Вы должны это знать?

- Да.

- А в напитке?

- Сейчас посмотрим.

Ольга Коршун, корреспондент:

Если быть точным, то в златке 273 килокалории, в напитке чуть более 200. Для меня это немного тяжелое сочетание. Но с точки зрения защиты прав потребителей, этот набор идеально соответствует и вкусам потребителя, и законодательству.