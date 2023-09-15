«Женщина попросила 20 тысяч». Минчанка рассказала, как с первых секунд определила звонок мошенников

Интернет – удобный способ получить доступ к любой информации, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Благодаря интернету люди могут свободно общаться друг с другом на расстоянии, вести бизнес, продавать и покупать различные товары, заказывать услуги и оказывать их.

Мошенникам нужна только наличка, ее, как правило, забирает курьер. Как только деньги перетекают в карман злоумышленников, псевдородственники бесследно исчезают. Но у таких историй бывает и счастливый конец.

Мне на домашний номер не так давно был совершен телефонный звонок. Звонил женский голос, плачущим тоном. Женщина попросила 20 тысяч, потому что попала в аварию. В течение пяти минут продолжался диалог, после чего связь оборвалась. Нам повезло, что на домашнем номере у нас существует определитель. По определителю номер был очень длинный, видно, что это не наш межгород, что это не российский номер. Это был какой-то зарубежный номер. В связи с этим мы решили обратиться в милицию.

Блогер Приятный Ильдар попался на уловку мошенников! Он рассказал о краже нескольких тысяч – читайте здесь.

В итоге 20 тысяч рублей так и не попали в карман жуликов. Проявила бдительность и еще одна жительница столицы. Неизвестные попытались оформить на минчанку кредит и оформили, но потерпевшая вовремя догадалась, что ее обманывают. Успела позвонить в банк и отменить кредит.