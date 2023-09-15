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«Женщина попросила 20 тысяч». Минчанка рассказала, как с первых секунд определила звонок мошенников

15 сентября 2023 20:13
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Интернет – удобный способ получить доступ к любой информации, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Благодаря интернету люди могут свободно общаться друг с другом на расстоянии, вести бизнес, продавать и покупать различные товары, заказывать услуги и оказывать их.

«Женщина попросила 20 тысяч». Минчанка рассказала, как с первых секунд определила звонок мошенников-1

Мошенникам нужна только наличка, ее, как правило, забирает курьер. Как только деньги перетекают в карман злоумышленников, псевдородственники бесследно исчезают. Но у таких историй бывает и счастливый конец.

Так, жительница Фрунзенского района Минска, которую пытались обмануть подобным способом, заподозрила неладное.

«Женщина попросила 20 тысяч». Минчанка рассказала, как с первых секунд определила звонок мошенников-4

Мне на домашний номер не так давно был совершен телефонный звонок. Звонил женский голос, плачущим тоном. Женщина попросила 20 тысяч, потому что попала в аварию. В течение пяти минут продолжался диалог, после чего связь оборвалась. Нам повезло, что на домашнем номере у нас существует определитель. По определителю номер был очень длинный, видно, что это не наш межгород, что это не российский номер. Это был какой-то зарубежный номер. В связи с этим мы решили обратиться в милицию.

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В итоге 20 тысяч рублей так и не попали в карман жуликов. Проявила бдительность и еще одна жительница столицы. Неизвестные попытались оформить на минчанку кредит и оформили, но потерпевшая вовремя догадалась, что ее обманывают. Успела позвонить в банк и отменить кредит.

«Женщина попросила 20 тысяч». Минчанка рассказала, как с первых секунд определила звонок мошенников-7

Алексей Петрович, оперуполномоченный ОПК Советского РУВД Минска:
Сотрудниками районного управления проведена проверка. По ее результатам дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. Милиция напоминает: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят посредством мессенджеров. Не устанавливайте приложения удаленного доступа по указанию неизвестных!

«Женщина попросила 20 тысяч». Минчанка рассказала, как с первых секунд определила звонок мошенников-10

Способ вернуть деньги, отправленные мошенникам, есть, главное – действовать быстро. В течение суток обратиться в банк и отменить перевод, а еще написать заявление, что вы стали жертвой аферистов. В таком случае фальшивые розыгрыши, липовые интернет-магазины или очередная инвестиционная платформа для заработка легких денег быстро окажутся в официальном черном списке.

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# Мошенничество # общество # Фотофакт

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