«Женщина попросила 20 тысяч». Минчанка рассказала, как с первых секунд определила звонок мошенников
Интернет – удобный способ получить доступ к любой информации, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Благодаря интернету люди могут свободно общаться друг с другом на расстоянии, вести бизнес, продавать и покупать различные товары, заказывать услуги и оказывать их.
Мошенникам нужна только наличка, ее, как правило, забирает курьер. Как только деньги перетекают в карман злоумышленников, псевдородственники бесследно исчезают. Но у таких историй бывает и счастливый конец.
Так, жительница Фрунзенского района Минска, которую пытались обмануть подобным способом, заподозрила неладное.
Мне на домашний номер не так давно был совершен телефонный звонок. Звонил женский голос, плачущим тоном. Женщина попросила 20 тысяч, потому что попала в аварию. В течение пяти минут продолжался диалог, после чего связь оборвалась. Нам повезло, что на домашнем номере у нас существует определитель. По определителю номер был очень длинный, видно, что это не наш межгород, что это не российский номер. Это был какой-то зарубежный номер. В связи с этим мы решили обратиться в милицию.
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В итоге 20 тысяч рублей так и не попали в карман жуликов. Проявила бдительность и еще одна жительница столицы. Неизвестные попытались оформить на минчанку кредит и оформили, но потерпевшая вовремя догадалась, что ее обманывают. Успела позвонить в банк и отменить кредит.
Алексей Петрович, оперуполномоченный ОПК Советского РУВД Минска:
Сотрудниками районного управления проведена проверка. По ее результатам дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. Милиция напоминает: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят посредством мессенджеров. Не устанавливайте приложения удаленного доступа по указанию неизвестных!
Способ вернуть деньги, отправленные мошенникам, есть, главное – действовать быстро. В течение суток обратиться в банк и отменить перевод, а еще написать заявление, что вы стали жертвой аферистов. В таком случае фальшивые розыгрыши, липовые интернет-магазины или очередная инвестиционная платформа для заработка легких денег быстро окажутся в официальном черном списке.
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